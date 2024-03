Iga Świątek jedną z gwiazd okładki TopSpin 2K25

Już 26 kwietnia za pośrednictwem Cenegi w Polsce zostanie wydana pudełkowa wersj gry TopSpin 2K25. Gra 2K trafi na konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X i Xbox One w wydaniu Deluxe Edition oraz Standard Edition.

Na okładce TopSpin 2K25 Deluxe Edition znajdzie się polska tenisistka Iga Świątek, a także Carlos Alcaraz i Francis Tiafoe. Natomiast na okładce Standard Edition pojawią się Roger Federer oraz Serena Williams. W grze dostępnych będzie ponad 24 profesjonalnych tenisistów i tenisistek, a ponadto swojego głosu w grze użyczy legenda sportu John McEnroe. TopSpin 2K25zaoferuje wiele trybów rozgrywki dla pojedynczego gracza oraz wieloosobowych, w tym cztery turnieje Wielkiego Szlema i nie tylko.

„Minęło wiele lat od wydania ostatniej odsłony TopSpin, dlatego podczas gdy popularność tenisa jest u szczytu, z dumą prezentujemy grę TopSpin 2K25” – powiedziałRemi Ercolani, dyrektor ds. gier w Hangar 13 (studio 2K).

Gra TopSpin 2K25 zawierać będzie wiele trybów rozgrywki i nowości:

Zdobądź tytuł Wielkiego Szlema: Podróżuj po świecie jako początkujący profesjonalista, stań oko w oko z największymi nazwiskami tenisa, wejdź na korty Wimbledonu, Roland-Garros, US Open czy Australian Open i zostań mistrzem Wielkiego Szlema w trybie MyCAREER.

Podróżuj po świecie jako początkujący profesjonalista, stań oko w oko z największymi nazwiskami tenisa, wejdź na korty Wimbledonu, Roland-Garros, US Open czy Australian Open i zostań mistrzem Wielkiego Szlema w trybie MyCAREER. Rywalizuj na słynnych obiektach : Odwiedź jedne z najpopularniejszych kortów tenisowych w TopSpin 2K25. Produkcja zaoferuje 48 unikalnych kortów, w tym 15 rzeczywistych aren – od lokalizacji znanych z turniejów Wielkiego Szlema, po wielkie międzynarodowe obiekty jak Indian Wells. Korty na świeżym powietrzu zaoferują możliwość gry o trzech różnych porach dnia.

: Odwiedź jedne z najpopularniejszych kortów tenisowych w TopSpin 2K25. Produkcja zaoferuje 48 unikalnych kortów, w tym 15 rzeczywistych aren – od lokalizacji znanych z turniejów Wielkiego Szlema, po wielkie międzynarodowe obiekty jak Indian Wells. Korty na świeżym powietrzu zaoferują możliwość gry o trzech różnych porach dnia. Legendy i wschodzące gwiazdy tenisa : Graj jako legendy tenisa – Roger Federer bądź Serena Williams – lub dawaj niezwykłe występy jako Carlos Alcaraz, Iga Świątek, Frances Tiafoe, Andre Agassi i inni. Wybieraj spośród ponad 24 grywalnych profesjonalistów, uwolnij ich wybuchową moc lub użyj finezyjnego sprytu przeciwko innym graczom lokalnie lub online.

Zdominuj kort online: Sprawdź siłę swojego MyPLAYERa i zaprezentuj swoje tenisowe umiejętności podczas World Tour lub wejdź do 2K Tour jako profesjonalista i rzucaj wyzwanie graczom z całego świata dzięki obsłudze cross-play.

Trenuj z Johnem McEnroe : od mocnych serwisów po wspaniałe drop-shoty – naucz się grać jak legenda z Johnem McEnroe w TopSpin Academy. Opanuj zaawansowane sterowanie w miarę postępów w serii ćwiczeń i wyzwań doskonalących umiejętności, aby zyskać przewagę na każdej powierzchni.

Ścieżka dźwiękowa wprost od 2K : Fanom muzyki rockowej i tanecznej z pewnością przypadnie do gustu najnowszy zwiastun z właśnie debiutującym, ekskluzywnym remiksem utworu Fall Out Boy Heartbreak Feels So Good Dillona Francisa. Heartbreak Feels So Good (Dillon Francis Remix) będzie dostępny do odtworzenia w streamingu na wszystkich platformach w najbliższy piątek, 15 marca. Piosenka pojawi się również na ścieżce dźwiękowej w grze, wraz z kilkoma innymi utworami, które już wkrótce zostaną ujawnione.

Spersonalizuj swojego MyPLAYERa: Stwórz MyPLAYERa dostosowanego do twojego stylu gry i zdefiniuj swój wygląd na boisku! Dzięki szerokiej gamie opcji dostosowywania postaci możesz dostroić wszystkie atrybuty, zdobyć nowych trenerów, wyposażenie i sprzęt od wiodących marek tenisowych.

Zamów TopSpin 2K25 w przedsprzedaży w wersji Standard Edition, a otrzymasz pakiet Under the Lights Pack zawierający alternatywne stroje dla Sereny Williams i Rogera Federera, pakiet Wilson Nightfall oraz Night-Time Majors. Pakiet Under the Lights otrzymasz również w ramach Deluxe Edition.

Edycje TopSpin 2K25: