Czy odważny styl i funkcjonalność mogą iść w parze?

Dla wielu osób pierwsze skojarzenie z hasłem Sorel to: wytrzymałość w trudnym terenie, wygoda i oryginalny design. Intuicja nas nie zawodzi, bo projektanci Sorel przez lata dbali o to, by w harmonijnej symbiozie połączyć tradycyjne rzemiosło, nowoczesne wzornictwo i nowe technologie, które zagwarantują ciepło i komfort noszenia. Jesienna kolekcja Sorel stawia na wygodę i funkcjonalność, a jednocześnie przesuwa granice w zakresie wzornictwa i formy. Dzięki temu będziesz mogła jeszcze wyraźniej podkreślić swój styl i pewnym krokiem zacząć nowy dzień.

Najważniejsze damskie kolekcje i style

Kolekcja KINETIC Family jest zaproszeniem do świata sneakersów. Modele Kinetic przełamują tradycję dzięki nowym, odważnym elementom wzornictwa, przesadzonym proporcjom, bogatej kolorystyce i oryginalnej, odważnej podeszwie. Kolekcja Kinetic Family oferuje oddychającą cholewkę oraz wysoki poziom amortyzacji, dzięki czemu łagodzi każdy krok podczas codziennej wędrówki.

Klasyki są zawsze w modzie, a OUT’N ABOUT potwierdza tę regułę. Ta kolekcja pozostaje wierna wszystkiemu, co reprezentuje Sorel: z prostymi, funkcjonalnymi detalami, które zapewniają doskonałe wykończenie i niezrównany komfort. Modele Out’n About posiadają wodoodporną konstrukcję, cholewkę tekstylną i zamszową, bądź ze skóry licowej oraz niezwykle wygodną wkładkę. Wulkanizowana gumowa podeszwa przyciąga wzrok przy każdym kroku. W tych bestsellerach od marki Sorel przemierzysz wiele kilometrów.

W sezonie FW23 Sorel wraca także z odświeżoną, miejską kolekcją LENNOX, która oferuje idealne połączenie klasycznego stylu z nowoczesnym komfortem. Buty, wykonane ze skóry, posiadają wodoodporną cholewkę i szeroki, wygodny obcas. Detale takie jak nity, przelotki sznurówek w kształcie litery D i wyraźny bieżnik tworzą „surowy” wizerunek, a doskonała amortyzacja gwarantuje komfortowe spacery.

JOAN NOW CHELSEA ma cholewkę wykonaną z wodoodpornej skóry licowej, dzięki czemu chroni przed wilgocią, a guma EVERTREAD na podeszwie zewnętrznej zapewnia wyjątkową przyczepność. Dodatkowo – szeroki obcas gwarantuje komfort i stabilny krok.

Najważniejsze męskie kolekcje i style

Kolekcja SOREL MADSON świetnie spisze się w okresie przejściowym. Modele z kolekcji chronią na podstawowym poziomie przed wilgocią oraz ujemnymi temperaturami. Cholewkę o średniej wysokości, sięgającą do kostek, wykonano z wysokiej jakości naturalnej skóry licowej. Buty wyposażono w solidną podeszwę, składającą się z formowanej pianki EVA oraz gumy. Wspólnie materiały dbają o utrzymanie cech amortyzujących i antypoślizgowych.

Cheyanne Metro II Sneak WP to stylowe buty w stylu sneakersów, które zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać różne warunki pogodowe. Mają wodoodporną konstrukcję z uszczelnianymi szwami i izolację 200 g, dzięki czemu stopy pozostają ciepłe i suche. Formowana wkładka z materiałem tekstylnym zapewnia większy komfort pod stopami, a gumowa podeszwa zewnętrzna z bieżnikiem o wysokiej przyczepności gwarantuje pewny krok.

Modele z kolekcji Sorel FW23 są dostępne w sklepach: Answear.com, Modivo.pl, Eobuwie.pl.