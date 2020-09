IFA 2020: TCL prezentuje ekran redukujący zmęczenie oczu

Spędzanie całego dnia przy ekranie komputera, smartfona czy tabletu męczy wzrok. Ratunkiem dla oczu ma być nowa technologia TCL Nxtpaper, mająca łączyć w sobie zalety klasycznych wyświetlaczy z e-papierem.

Ekrany Nxtpaper są stworzone z myślą o tabletach i czytnikach e-booków. Zamiast wbudowanego podświetlenia będą one wykorzystywały światło naturalne, odbijane za pomocą specjalnie zaprojektowanej warstwy. TCL obiecuje, że nowa technologia ma zapewnić do 25% lepszy kontrast niż e-papier, a na dodatek być o 36% smuklejsza od ekranu LCD z podświetleniem oraz o 65% bardziej wydajna energetycznie. Dzięki wysokiej częstotliwości odświeżania, tego typu wyświetlacz będzie mógł płynnie wyświetlać filmy i animacje – klasyczne matryce e-papierowe mają z tym problemy. Jednocześnie producent uspokaja, że odbijanie światła przez wewnętrzną warstwę nie wpłynie na komfort korzystania z ekranu.



Na stoisku producenta znalazły się także nowe tablety. Droższy TCL 10 Tabmax został wyposażony w 10,36-calowy ekran IPS LCD 2000 x 1200 px z redukcją niebieskiego światła i systemem ostrzegania przed trzymaniem ekranu zbyt blisko twarzy. Wewnątrz znajduje się procesor MediaTek Helio P22T, 4 GB RAM-u, 64 GB pamięci wewnętrznej i bateria o pojemności 8000 mAh; opcjonalnie dostępny jest także wariant z LTE. Urządzenie otrzymało także wsparcie dla opcjonalnej klawiatury i stylusa. Jego cena w wersji Wi-Fi to 250 EUR (ok. 1 100 PLN), a Wi-fi + LTE – 300 EUR (ok. 1 320 PLN).



TCL 10 Tabmid otrzymał 8-calowy ekran IPS LCD 1920 x 1200 px otoczony dość grubymi ramkami. Jego sercem został Snapdragon 665, któremu towarzyszy 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej, jak również bateria o pojemności 5500 mAh. Podobnie jak większy model, urządzenie działa na Androidzie 10. Jego cena to 230 EUR (ok. 1 010 PLN).



Ostatnią nowością od producenta jest smartwatch TCL Movetime Family Watch z LTE, zaprojektowany z myślą o seniorach. Zegarek ma przejrzysty wyświetlacz AMOLE o wymiarach 41 x 48,5 mm i dużych ikonach. Oferuje on możliwość dzwonienia bez konieczności ręcznego wybierania numeru, automatyczne wykrywanie upadków, monitorowanie pracy serca i funkcję SOS, uruchamianą po wciśnięciu bocznego przycisku. Kupimy go już jesienią za kwotę 230 EUR.