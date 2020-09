IFA 2020: Samsung The Premiere – projektor 4K

Dotychczas aby w pełni skorzystać z możliwości projektora, trzeba było dysponować dużą przestrzenią – urządzenie musiało mieć wystarczająco miejsca do rzutowania obrazu. Samsung The Premiere to ciekawa propozycja nie tylko dla osób, które nie mogą wygospodarować tej przestrzeni.

Projektor laserowy The Premiere może wyświetlać ekran o przekątnej do 120 lub 130 cali (w zależności od wybranego wariantu), nawet wtedy, gdy jest umieszczony tuż przy ścianie, na którą rzutuje obrazy. Samsung obiecuje, że nie wpływa to negatywnie na jakość wideo: do dyspozycji mamy rozdzielczość 4K, wysoką jasność maksymalną ANSI 2800 lumenów i wsparcie dla HDR10+ – to pierwszy na świecie projektor kompatybilny z tym standardem.



Urządzenie będzie także wyposażone w obsługę technologii Acoustic Beam, znanej z soundbarów producenta, i podstawowych funkcji smart TV. Dzięki Trybowi Filmmaker ma ono oferować barwy i kontrasty idealnie odpowiadające tym uzyskanym w oryginalnym montażu filmu. Producent podkreśla również prostotę konfiguracji projektora oraz jego atrakcyjne wykończenie ze wstawkami z tkaniny.



Wizja Samsunga zakłada, że The Premiere byłby dla wielu osób godnym zamiennikiem klasycznego telewizora. Sprzęt będzie dostępny w sklepach jeszcze w tym roku, na początek na rynku koreańskim, amerykańskim i w niektórych krajach europejskich; na liście niestety nie ma Polski. Cena projektora pozostaje na razie nieznana.