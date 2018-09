IFA 2018: Hama stawia na audio

Tegoroczne targi IFA w Berlinie jak zwykle obfitują w nowości produktowe, które budzą zainteresowanie wśród odwiedzających. W tym roku firma Hama postawiła mocny nacisk na akcesoria audio – nie zabraknie nowości związanych z systemem głośników ze sterowaniem głosowym, radiami internetowymi oraz głośnikami przystosowanymi specjalnie dla graczy.

Smart Home w wydaniu niemieckiego producenta

Przybywając na IFA 2018 warto odwiedzić halę 10.2, w której Hama dumnie prezentuje swoje akcesoria i pomysły na Smart Home. W poprzednim roku przedstawiona została szerszej publiczności seria SIRIUM, której najważniejszym elementem był inteligentny soundbar SIRIUM4000, ponieważ jako pierwszy na świecie posiadał zintegrowaną usługę Alexa Voice. W tym roku SIRIUM zostanie rozszerzone o dodatkowe głośniki. Dzięki wprowadzeniu nowych modeli można je będzie łączyć w różnych pomieszczeniach tworząc tym samym system Multiroom lub Spotify Connect. Ponad to Hama przedstawia przemyślany wybór produktów Skills, dzięki którym możliwe jest stworzenie inteligentnego domu. Podczas tegorocznych targów IFA przybywający do Berlina mają okazję zapoznać się z nowo zaprojektowaną aplikacją Hama Intelligent Home, za pomocą której wszystkie urządzenia Sirium i Hama Skills będzie można wygodnie kontrolować i łączyć.

Dźwięk, który pokochają gracze

Marka uRage stworzona z myślą o graczach również nie pozostaje w tyle peletonu nowości od firmy Hama. Bezprzewodowy wielokanałowy system dźwiękowy do gier, który został nazwany URage SoundZbar 2.1 Unleashed, to bezprzewodowa listwa dźwiękowa do gier z oddzielnym bezprzewodowym subwooferem działającym za pomocą Bluetooth. Urządzenie jest kompatybilne z komputerami PC, konsolami i telewizorami. Dzięki zastosowaniu korektora możemy dopasować dźwięk w zależności od tego, czy gramy, słuchamy muzyki lub oglądamy film. Sam subwoofer o wymiarach 6,5 cala zapewnia czysty, wyczuwalny bas, natomiast listwa z czterema 2-calowymi głośnikami szerokopasmowymi to gwarancja wyraźnego i mocnego dźwięku. Niewielkie gabaryty zestawu gwarantują oszczędność miejsca, a inteligentne zasilanie aktywuje tryb gotowości, gdy głośniki nie są używane.

Ulubiona muzyka w każdym miejscu

Hama dała poznać się także jako producent głośników Bluetooth. Jedną z nowości okazał się niewielki, ale mocny (16 W) Soundcup-Z. Jego zaletą jest przede wszystkim fakt, że możemy słuchać ulubionej muzyki poprzez łącze Bluetooth, pamięć USB i micro USB. Po pełnym naładowaniu wbudowanego akumulatora głośnik może posłużyć aż 12 godzin, natomiast jeśli korzystamy z wejścia AUX nawet do 16 godzin. Jednak to, co wyróżnia Soundcup-Z to fakt, że posiada subtelne oświetlenie LED w sześciu wymiennych kolorach – mogą one zmieniać się w zależności od muzyki w celu poprawienia nastroju. Dźwięk 360 stopni pozwala na rozkoszowanie się muzyką w pełnym znaczeniu tego słowa, a wyrafinowana konstrukcja z pokryciem z tkaniny zdecydowanie sprzyja walorom estetycznym.

Wodoodporna elegancja

Do szerokiej oferty głośników bezprzewodowych dołączyła także seria Gentelman. Urządzenia działają za pomocą połączenia Bluetooth ze smartfonem, tabletem lub PC. Największą zaletą jest ich wodoodporność sygnowana ochroną przeciw wilgoci IPX5. Dzięki temu można je zabrać nawet na basen lub do ogrodu. Co więcej, głośniki te posiadają zintegrowaną funkcję powerbanku o pojemności 4400 mAh, a sam akumulator podładujemy za pomocą dołączonego, dedykowanego kabla USB. Gentleman służy także jako przenośny zestaw głośnomówiący. Głośnik pozwala cieszyć się muzyką o maksymalnej mocy 20 W aż do 12 godzin, natomiast samo jego ładowanie zajmuje tylko sześć godzin. Obudowa została wykończona elegancką i przyjemną w dotyku tkaniną. Dostępny jest w trzech rozmiarach: S, L i M.

Radio internetowe na wtyczkę

Szeroki wybór odbiorników radiowych to kolejny „konik” marki Hama. Tym razem prezentujemy radio IR40MBT-PlugIn, które można podłączyć bezpośrednio do gniazdka elektrycznego i cieszyć się odbiorem rodzimych jak i zagranicznych stacji radiowych (łącznie 30 000). Urządzenie jest kompatybilne z systemem UDOK multi-room, a także umożliwia odtwarzanie muzyki za pośrednictwem Spotify Connect. Odbiór wybranych stacji radiowych odbywa się za pomocą Wi-Fi po skojarzeniu z urządzeniem mobilnym (smartfon, tablet, PC). Ponad to, radio można zabrać ze sobą naprawdę wszędzie dzięki zastosowaniu uniwersalnego adaptera do podłączenia do wszystkich gniazd elektrycznych na świecie. Odbiornik standardowo wyposażony jest w budzik oraz funkcję drzemki. Sterowanie odbywa się za pomocą dedykowanej aplikacji „UNDOK” dostępnej za pośrednictwem Google Playstore oraz Apple App.