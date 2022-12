Dyson: czyste powietrze, dobre samopoczucie

Początek sezonu grzewczego i pojawiające się wraz z nim codzienne komunikaty o jakości powietrza, rozpoczynają dyskusję o konieczności posiadania oczyszczacza powietrza. Choć już od kilku lat rośnie świadomość domowników, wciąż nie jesteśmy przekonani do korzystania z urządzeń filtrujących w naszych domach. Panuje dość mylne przekonanie, że powietrze, którym oddychamy na zewnątrz, jest zanieczyszczone spalinami czy pyłem zawieszonym, a tuż po zamknięciu drzwi jesteśmy całkowicie bezpieczni. Wbrew pozorom powietrze, które wypełnia pomieszczenia, nie jest wolne od pyłów czy gazów negatywnie wpływających na nasze samopoczucie. Czasem nawet nie zdajemy sobie sprawy, że rośliny, meble, codzienne gotowanie czy sprzątanie, w podobnym stopniu psuje jakość powietrza w pomieszczeniach.

Inteligentny nadzór

Powietrze korzystnie wpływające na nasze samopoczucie powinno być nie tylko wolne od pyłu, zanieczyszczeń i zapachów, ale także mieć odpowiednią wilgotność i temperaturę. Nie oznacza to jednak, że w pomieszczeniach powinniśmy ustawić kilka urządzeń, aby monitorowały te parametry. Warto do domu zaprosić inteligentne rozwiązania, które samodzielnie będą kontrolować jakość powietrza z dużą dokładnością. Takim urządzeniem jest Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09.

Pierwsze uruchomienie i kalibracja oczyszczacza od razu pozwolą nam określić, jak bardzo zanieczyszczone jest powietrze w naszym domu i natychmiast zlecić jego oczyszczenie. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu czujników, w tym półprzewodnikowego czujnika formaldehydu, które dzięki zaawansowanemu algorytmowi z dokładnością co sekundę kontrolują stan powietrza i dbają o jego jakość. Konstruktorzy firmy Dyson zastosowali różne filtry, aby mieć pewność, że wszystkie występujące w domu zanieczyszczenia zostaną usunięte. Filtr wstępny wychwytuje największe zanieczyszczenia: kurz, włosy czy sierść domowych zwierzaków. Filtr HEPA eliminuje aż 99,95% cząsteczek o wielkości zaledwie 0,1 mikrona. Oznacza to, że wszelkie ultradrobne zanieczyszczenia są zatrzymywane wewnątrz oczyszczacza. Z kolei filtr z aktywnym węglem usuwa zapachy i gazy, w tym Lotne Związki Organiczne (LZO). Jest to szczególnie istotne w przypadku codziennego gotowania, sprzątania, czy chęci pozbycia się dymu tytoniowego. Wyjątkowym rozwiązaniem jest filtr katalityczny Dyson, który na bieżąco zatrzymuje i rozkłada cząsteczki formaldehydu i zamienia je w wodę i dwutlenek węgla. Warto podkreślić, że formaldehydy uwalniają się przede wszystkim z mebli, elementów drewnianych lub ze sklejki, ale także materiałów izolacyjnych czy kosmetyków. Towarzyszą nam zatem w każdym pomieszczeniu.

O ile filtr HEPA czy węglowy mają swoją żywotność i po okresie około 12 miesięcy należy je wymienić, filtr katalityczny regeneruje się samoczynnie i nie wymaga kontroli jego stanu i wymiany. Zastosowanie hybrydowego, wielostopniowego systemu filtrującego powoduje, że Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 oczyszcza powietrze z dokładnością 99,95%, w tym z roztoczy, wirusów czy bakterii. Skuteczność w wychwytywaniu alergenów potwierdza certyfikat ECARF. Jest to szczególnie istotne dla alergików, osób starszych czy przewlekle chorych, dla których higieniczna jakość powietrza jest niezwykle ważna.

Wyjątkowa jest także konstrukcja oczyszczacza Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09. Podstawa, w której znajdują się filtry, została uszczelniona zgodnie ze standardem HEPA H13, co oznacza, że trafiające do jej wnętrza zanieczyszczone powietrze poddawane jest gruntownemu oczyszczeniu i wszelkie pyły, kurz, związki zapachowe, bakterie czy alergeny pozostają w środku. Ciekawym rozwiązaniem jest eliptyczny dyfuzor, który pozwala na szybki (390 litrów/s) przepływ powietrza i efektywne rozprowadzanie go w całym pomieszczeniu. Warto zaznaczyć, że Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 monitoruje temperaturę powietrza i w zależności od pory roku możemy dodatkowo wykorzystać go jak stacjonarny wentylator. Co ważne, oczyszczacz jest niemal bezgłośny – standardowa praca generuje hałas na poziomie około 60 dB, a ustawienie go w trybie nocnym eliminuje dźwięk urządzenia do minimum oraz przyciemnia wyświetlacz.

Elegancka użyteczność

Urządzenia Dyson to przede wszystkim doskonałe rozwiązania technologiczne, ale projektanci oczyszczaczy nie zapominają o wyglądzie urządzeń. Już na pierwszy rzut oka wyglądają one nieco futurystycznie i zastosowane materiały oraz rozwiązania plasują je w czołówce domowej elektroniki. Nie inaczej jest w przypadku Purifier Cool Formaldehyde TP09, gdzie solidna podstawa wyposażona jest jedynie w dyskretny przycisk włączający i niewielki wyświetlacz, który pokazuje aktualny tryb pracy lub rezultaty pomiarów. Obręcz została pokryta powłoką magnetyczną, która pozwala na przyczepienie do niej pilota sterującego. Najwygodniejszym rozwiązaniem jest możliwość pobrania aplikacji Dyson, która umożliwia uruchomienie urządzenia, ale przede wszystkim monitoring jakości powietrza oraz sterowanie oczyszczaczem. Możemy wybrać tryb automatyczny lub zaplanować pracę urządzenia w określonych godzinach i ze zindywidualizowanymi ustawieniami temperatury i wilgotności powietrza. W aplikacji otrzymywać będziemy powiadomienia o stopniu zużycia filtrów i alert o konieczności ich wymiany. Oczywiście oczyszczaczem możemy sterować w domu, ale także będąc poza nim. Dzięki temu tuż przed powrotem możemy skontrolować stan powietrza i ewentualnie je oczyścić lub schłodzić. Dyson Purifier Cool Formaldehyde TP09 pracuje niezwykle wydajnie – zapewnia przepływ powietrza na poziomie do 1 400 m³ na godzinę i może być używany na powierzchni do 81 m3. Warto jednak podkreślić, że możemy ręcznie regulować kąt obrotu urządzenia od 0 do 350°, dzięki temu powietrze jest równomiernie rozprowadzane po pomieszczeniu.

Częstsze alerty o złej jakości powietrza to ostatni dzwonek informujący o konieczności wyboru oczyszczacza do domu. Nie warto zastanawiać się tylko nad poziomem zanieczyszczenia na zewnątrz, ale należy pamiętać, że powietrze w naszym domu nie jest wolne od pyłów, kurzu, bakterii czy alergenów negatywnie wpływających na nasze samopoczucie, kondycję i ogólny stan zdrowia. Wybierając domowe urządzenie filtrujące zwróćmy uwagę na intuicyjną obsługę, przyjazną domownikom pracę i doskonałe efekty oczyszczania powietrza. I jeśli w mnogości dostępnych na rynku rozwiązań, nie jesteśmy w stanie wybrać tego idealnego dla nas, warto postawić na wydajne i sprawdzone rozwiązania Dyson, których pracą będziemy mogli cieszyć się nie tylko podczas sezonu grzewczego, ale także poza nim.