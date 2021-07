Hyundai IONIQ 5 na nowo definiuje elektromobilność

Podczas wirtualnej światowej premiery, Hyundai zaprezentował dziś model IONIQ 5, średniej wielkości elektrycznego SUV-a. Jako pierwszy model submarki IONIQ, dedykowanej pojazdom elektrycznym (BEV), IONIQ 5 ustanawia nowe standardy w dziedzinie elektromobilności.

IONIQ 5 został zbudowany w oparciu o dedykowaną platformę Hyundai Electric-Global Modular Platform (E-GMP), dzięki czemu posiada wyjątkowe proporcje z wydłużonym rozstawem osi, innowacyjne wnętrze oraz wysoką wydajność połączoną z możliwością ultraszybkiego ładowania i funkcją Vehicle-to-Load (V2L), a także zaawansowane funkcje łączności i wspomagania kierowcy.

„IONIQ 5 dostosuje się do bezkompromisowego stylu życia, aktywnie dbając o potrzeby Klientów podczas podróży. To pierwszy pojazd elektryczny, który zapewni nowe wrażenia z jazdy, dzięki innowacyjnemu wykorzystaniu przestrzeni wnętrza i zaawansowanym technologiom.” – powiedział Thomas Schemera, Wiceprezes Wykonawczy i Dyrektor ds. Marketingu Globalnego Hyundai.

Zapowiedź nowej ery w projektowaniu pojazdów elektrycznych

Progresywny design modelu IONIQ 5 stanowi odejście od poprzednich standardów, odkrywając nową swobodę projektowania. Przywołuje śmiałą sylwetkę Hyundaia Pony, pierwszego samochodu produkowanego przez firmę Hyundai. IONIQ 5 symbolizuje 45-letnią obecność Hyundaia w życiu Klientów, i łączy przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Unikalny wygląd zewnętrzny jest inspirowany profilem modelu Pony, który dostosowano do rozstawu osi wynoszącego 3 000 mm.

Po raz pierwszy w samochodzie Hyundai przednia maska zachodzi na błotniki, co minimalizuje odstępy między panelami, zapewniając optymalną aerodynamikę. Przedni zderzak przyciągająca wzrok kształtem litery V oraz charakterystycznymi światłami do jazdy dziennej, które zapewniają niepowtarzalną sygnaturę świetlną. Małe, przypominające piksele światła zastosowano również z tyłu pojazdu.

Po bokach, automatycznie wysuwane klamki drzwi zapewniają gładki wygląd powierzchni i zwiększoną wydajność aerodynamiczną. Masywny słupek C, zainspirowany koncepcją samochodu elektrycznego Hyundaia 45, nadaje IONIQ-owi 5 imponującej prezencji, którą można łatwo rozpoznać z daleka.

Koła zoptymalizowane pod kątem aerodynamiki dodatkowo nawiązują do motywu stylistycznego Parametrycznych Pikseli i są dostępne z dużymi 20-calowymi felgami. Są to największe obręcze, jakie kiedykolwiek zamontowano w elektrycznym Hyundaiu i dopełniają one doskonałych proporcji IONIQ-a 5.

„Nowe doświadczenie mobilności dla następnego pokolenia – taka była misja od pierwszego dnia, w którym rozpoczęliśmy ten projekt. IONIQ 5 to nowa definicja ponadczasowości, nić łącząca naszą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością.” – powiedział SangYup Lee, Starszy Wiceprezes i Szef Hyundai Global Design Center .

Motyw Living Space przewija się w całym wnętrzu. W szczególności przejawia się poprzez Universal Island, ruchomą konsolę środkową, która może cofnąć się nawet o 140 mm. Universal Island wraz z płaską podłogą, pod którą umieszczono akumulatory, pozwala na większą swobodę ruchu wewnątrz pojazdu.

IONIQ 5 został również wyposażony w elektronicznie sterowane przednie siedzenia. Fotele są odchylane pod optymalnym kątem, zapewniając pasażerowi poczucie nieważkości. Hyundai zmniejszył grubość przednich siedzeń o 30 procent, zapewniając więcej miejsca dla osób siedzących w drugim rzędzie.

Wiele elementów wnętrza – siedzenia, podsufitka, tapicerka drzwi, podłoga i podłokietnik –wykorzystuje ekologiczne materiały pozyskiwane w zrównoważony sposób, m. in. butelki PET z recyklingu, przędzę roślinną i z naturalnej wełny, skórę ekologiczną i bio farbę z ekstraktami roślinnymi.

Klienci mogą wybierać spośród dziewięciu kolorów nadwozia, w tym pięciu inspirowanych naturą, dostępnych wyłącznie dla IONIQ-a 5. Wnętrze ma trzy opcje kolorystyczne.

Ultraszybkie ładowanie akumulatora wraz z innowacyjną funkcją Vehicle-to-Load (V2L)

Platforma E-GMP może obsługiwać zarówno infrastrukturę ładowania 400 V, jak i 800 V. Platforma oferuje standardowo możliwość ładowania 800 V wraz z ładowaniem 400 V bez potrzeby stosowania dodatkowych komponentów lub adapterów. Jest to pierwsza na świecie opatentowana technologia, która wykorzystuje silnik i falownik w celu zwiększenia napięcia z 400 V do 800 V, by zapewnić stabilną zgodność ładowania.

Dzięki ładowarce 350 kW IONIQ 5 może być naładowany od 10 procent do 80 procent w zaledwie 18 minut. Wystarczy pięć minut ładowania, aby uzupełnić energię wystarczającą na przejechania 100 km.

IONIQ 5 wspiera również aktywny tryb życia w zakresie mobilności elektrycznej, dzięki innowacyjnej funkcji V2L, która umożliwia Klientom swobodne używanie lub ładowanie dowolnych urządzeń elektrycznych, takich jak rowery elektryczne, skutery lub sprzęt kempingowy – w ruchu lub stacjonarnie.

Funkcja V2L może dostarczyć do 3,6 kW mocy. Port V2L znajduje się pod siedzeniami w drugim rzędzie i można go używać, gdy pojazd jest włączony. Drugi port V2L znajduje się przy porcie ładowania na zewnątrz pojazdu. Za pomocą konwertera Klienci mogą ładować sprzęt elektryczny dużej mocy. Port zewnętrzny zapewnia zasilanie nawet wtedy, gdy pojazd jest wyłączony.

Innowacyjna łączność i pomoc kierowcy dla bezpieczeństwa i wygody

IONIQ 5 bezproblemowo integruje zaawansowane technologie, zapewniając ulepszone cyfrowe wrażenia użytkownika. Szeroki, konfigurowalny, podwójny kokpit zawiera 12-calowy, w pełni dotykowy ekran informacyjno-rozrywkowy oraz 12-calowy cyfrowy zestaw wskaźników.

Po raz pierwszy w Hyundaiu, w IONIQ-u 5 znalazł się wyświetlacz Head-Up w rzeczywistości rozszerzonej (AR HUD), który właściciwie zmienia przednią szybę w ekran wyświetlacza.

IONIQ 5 został również wyposażony w Hyundai SmartSense, pakiet zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy, zapewniający najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody w drodze. IONIQ 5 to pierwszy model Hyundaia, który oferuje asystenta jazdy autostradowej – poziom 2 (HDA 2). Inne systemy wspomagające jazdę obejmują asystenta unikania kolizji czołowych (FCA), asystenta monitorowania martwego pola (BCA), inteligentnego asystenta ograniczenia prędkości (ISLA), system monitorowania uwagi kierowcy (DAW), asystenta świateł drogowych (HBA) i nie tylko.

IONIQ 5 jest dostępny z szeregiem różnych napędów elektrycznych, aby dopasować się do potrzeb każdego Klienta w zakresie mobilności, bez kompromisów w zakresie wydajności. Klienci mogą wybierać spośród dwóch opcji akumulatorów, 58 kWh lub 73 kWh oraz dwóch układów silników elektrycznych: podstawowego z silnikiem tylko z tyłu, albo opcjonalnego z silnikami z przodu i z tyłu. Wszystkie warianty zapewniają znakomity zasięg i osiągają prędkość maksymalną 185 km/h.

Na szczycie gamy silników elektrycznych znajduje się opcjonalny napęd na wszystkie koła (4WD) w połączeniu z akumulatorem o pojemności 73 kWh, zapewniający łączną moc wyjściową 305 KM i moment obrotowy 605 Nm. Ta wersja może przyspieszyć od 0 km/h do 100 km/h w 5,2 sekundy.

Dla wersji z napędem na dwa koła (2WD) i akumulatorem 73 kWh zasięg IONIQ-a 5 na jednym ładowaniu wynosi 481 km, w cyklu WLTP. W trybie miejskim wersja ta może przejechać aż 686 km.

Dostępne wersje:

SMART 58kWh 2WD 170 KM 189 900 zł

SMART 73kWh 2WD 218 KM 203 900 zł

EXECUTIVE 58kWh 2WD 170 KM 209 900 zł

EXECUTIVE 73kWh 2WD 218 KM 223 900 zł

EXECUTIVE 58kWh 4WD 235 KM 225 900 zł

EXECUTIVE 73kWh 4WD 305 KM 239 900 zł

PLATINUM 58kWh 2WD 170 KM 230 900 zł

PLATINUM 73kWh 2WD 218 KM 244 900 zł

PLATINUM 58kWh 4WD 235 KM 246 900 zł

PLATINUM 73kWh 4WD 305 KM 260 900 zł

IONIQ 5 będzie dostępny w wybranych regionach od pierwszej połowy 2021 roku.