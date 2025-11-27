Hollywood w twoim salonie. Wybierz technologię, z której korzystają filmowcy 

Jeszcze kilka lat temu wydawało się, że szczytem domowej rozrywki będą telewizory OLED z doskonałą czernią i imponującym kontrastem. Dziś jednak wiemy, że jakość obrazu może być jeszcze lepsza. Coraz większą popularność zdobywa nowa technologia – technologia Mini LED, którą stosuje m.in. pochodząca z Japonii marka SONY. O co tyle szumu?

Mini LED – seans w ciągu dnia z hollywoodzką jakością

Sekret Mini LED Sony tkwi w doświadczeniu, precyzji, znacznie wyższej jasności i coraz doskonalszym algorytmom sterowania podświetleniem. Obraz na telewizorach korzystających z tej technologii pozostaje wyraźny i zachowuje głębokie czernie znane z technologii OLED nawet w pełnym świetle dziennym. To idealne rozwiązanie dla fanów kina i seriali, którzy do tej pory podczas dziennych seansów musieli zapewnić odpowiednie zaciemnienie pomieszczenia, żeby cieszyć się idealnym obrazem.

Najlepszym dowodem na jakość telewizorów Sony jest popularność marki w branży filmowej – 80 proc. hollywoodzkich specjalistów wykorzystuje do remasteringu monitory studyjne i referencyjne Sony. Co ważne, Sony wykorzystuje te profesjonalne rozwiązania w telewizorach, które trafiają do naszych domów.

Zobacz to, co widzą filmowcy na etapie postprodukcji

Duże znaczenie dla jakości doświadczeń w domowym kinie ma studyjna kalibracja obrazu. To rozwiązanie, które przenosi widza oglądającego film w salonie bliżej tego, co widzi reżyser na etapie postprodukcji. Kolory, kontrast i tonacja barwna są odwzorowane z chirurgiczną precyzją, dając doświadczenie zbliżone do tego w profesjonalnych salach projekcyjnych.

Jedyną marką, która oferuje automatyczną kalibrację w telewizorach, jest Sony. Wybierając Sony BRAVIA 5 nie musicie umawiać się ze specjalistą i czekać na wizytę fachowca, żeby mieć dostęp do najwyższej jakości obrazu. Sony BRAVIA 5 jest gotowy do zapewnienia hollywoodzkiej jakości od pierwszego włączenia, oddając wiernie wizję twórców. Oprócz zapisanej kalibracji na etapie produkcji, która występuje również w modelu BRAVIA 3, telewizor automatycznie dostosowuje jakość kinowego obrazu dla każdego filmu oddzielnie w materiałach przesyłanych strumieniowo z najbardziej znanych platform.

Te specjalne tryby kalibracji obrazu to owoc kilkuletniej pracy i badań, są tworzone we współpracy z czołowymi twórcami i studiami filmowymi.

Kinowa jakość w zasięgu ręki – Sony BRAVIA 3

Telewizor Sony BRAVIA 3 stanowi idealny wybór dla osób, które chcą wejść w świat telewizorów LED bez kompromisów, w codziennym użytkowaniu. Sony zadbało, aby w tej serii nie zabrakło kluczowych przewag – solidnego przetwarzania obrazu i dopracowanego systemu dźwięku.

Sony BRAVIA 3 to telewizor oferujący jasny, kontrastowy obraz o naturalnych kolorach z nowoczesnym wzornictwem, który wpasuje się w każde wnętrze. Wyświetlacz Triluminos Pro wprowadza do salonu żywe kolory i sprawia, że można niemal poczuć wielowymiarową teksturę, którą widzimy na ekranie.

Moc dźwięku bez zniekształceń z krystalicznie czystymi dialogami zapewnia membrana głośnika X-Balanced. Ulubiony film, relacja z wydarzenia sportowego, udźwiękowienie gry i playlista do sprzątania nigdy wcześniej nie brzmiały tak dobrze.

Najnowsze osiągnięcia technologiczne w przystępnej cenie

BRAVIA 5 to świetny wybór dla poszukujących wysokiej jakości w rozsądnej cenie. Model zajmuje szczególne miejsce w linii Mini LED od Sony. Na pokładzie znajdziemy rewolucyjny procesor Cognitive Processor XR, odpowiedzialny za analizę i optymalizację obrazu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu każdy detal – od faktury tkaniny po jej odcienie – prezentuje się naturalnie i zachwyca realizmem.

Aby dopełnić całości, Sony wyposażyło telewizor BRAVIA 5 w funkcję interpolowanego dźwięku przestrzennego 3D, która przekształca dźwięk z głośników telewizora w taki sposób, by wytworzyć wirtualne głośniki u góry i po bokach, tworząc wrażenie otoczenia dźwiękiem. To zupełnie inny wymiar oglądania koncertu, meczu czy ulubionego serialu.

Mini LED – najwyższa jakość domowej rozrywki

Jeszcze niedawno mówiło się, że Mini LED to przyszłość. Dziś należy to stwierdzenie zaktualizować – ta technologia to teraźniejszość. Dynamiczny rozwój rynku, zachwyt użytkowników i konsekwentne inwestycje Sony dowodzą, że właśnie w tym kierunku zmierza świat domowej rozrywki. Sony pokazuje, że technologia Mini LED ma olbrzymi potencjał i niezwykle umiejętnie i chętnie potencjał ten wykorzystuje.

Świetnie wyposażona BRAVIA 3 i zaawansowana technologicznie BRAVIA 5, mimo że różne, to telewizory dla tych, którzy cenią przeżywanie kinowych emocji w domowym zaciszu na własnych warunkach. Decydując się na produkty Sony, wybieramy nie tylko telewizor, który będzie dobrze prezentował się w jasnym pomieszczeniu, ale wchodzimy też do świata rozrywki, w którym jakość obrazu i dźwięku zbliża się do profesjonalnych standardów Hollywood.