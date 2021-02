HMD ma plany reanimacji Nokii 3650

W latach świetności Nokia często eksperymentowała z wzornictwem swoich telefonów, z różnym skutkiem. Obok kultowych designów pokroju Nokii 3310 czy 8110 znalazło się także kilka dyskusyjnych projektów, na przykład Nokia 3650. To właśnie ten model może otrzymać nową wersję od HMD Global.

Wygląd Nokii 3650 był swego czasu przedmiotem sporych kontrowersji – jego okrągła klawiatura z koncentrycznie umieszczonymi przyciskami zachwyciła niektórych użytkowników, ale część osób uznawała ją za niewygodną i przekombinowaną. Tych ostatnich może zdziwić fakt, że HMD Global, spółka dysponująca znakiem towarowym Nokia, ma plany odświeżenia właśnie tego modelu.



Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób firma podejdzie do tego zadania, i jak pogodzi nietypowy design klawiatury z koniecznością zastosowania ekranu o przekątnej i rozdzielczości większej niż 2,1 cala i 208 x 176 px. Urządzenie najprawdopodobniej otrzyma także pojemniejszą baterię (w 3650 miała ona zaledwie 850 mAh) oraz lepszy aparat (pojedyncze oczko VGA). Podobnie jak inne „rebooty” HMD Global, nowa Nokia 3650 będzie pracowała na systemie operacyjnym KaiOS.



Do tej pory na rynku pojawiły się dwa „odrestaurowane” telefony Nokii, 3310 i 8110. Chociaż zebrały one mieszane recenzje, wielu osobom spodobał się taki powrót do przeszłości. Odświeżenie Nokii 3650 na razie znajduje się pod znakiem zapytania, ale gdyby do niego doszło, telefon na pewno znalazłby wielu fanów.