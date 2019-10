Październik 2019, 10/2019

Październik to początek okresu wprowadzania do sprzedaży produktów, które poznaliśmy kilka tygodni wcześniej na berlińskich targach IFA. O wielu z nich piszemy oczywiście w bieżącym numerze magazynu. Przyglądamy się również inspirującym sprzętom audio, w różnych segmentach cenowych, które zmienią oblicze słuchania muzyki przez naszych czytelników – tak poza domem, jak i w nim. A skoro już o czterech ścianach mowa, wracamy do nośnego tematu tego, co można zrobić, by stały się one bardziej technologiczne, a przede wszystkim inteligentne. Wśród testów z kolei warto zwrócić uwagę m.in. na porównanie słuchawek typu true wireless oraz nową propozycję laptopa od Lenovo.

