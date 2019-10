Granice iRobota Roomba

Moduł łączności bezprzewodowej w robotach domowych dał firmie iRobot, a przede wszystkim użytkownikom robotów domowych Roomba i Braava nowe możliwości. Oprogramowanie urządzeń może być zdalnie aktualizowane, aby stawały się bardziej efektywne, a ich obsługa wygodniejsza. Najnowsza aktualizacja pozwala na wskazanie za pośrednictwem aplikacji iRobot HOME obszarów, które roboty Roomba i Braava mają ominąć.

Wyposażenie robotów domowych w moduł łączności bezprzewodowej otworzyło szereg możliwości, które firma iRobot wykorzystuje z pożytkiem dla użytkowników. Podobnie jest obecnie. Wraz z nową aktualizacją aplikacji iRobot HOME, posiadacze robotów z systemem nawigacji iAdapt 3.0 otrzymują kolejną, bardzo wygodną funkcję – tzw. Keep Out Zones. Dzięki niej w mapach aplikacji iRobot HOME można zaznaczyć obszary, których robot ma nie odwiedzać podczas swojej pracy. Przykładowo, jeżeli chcemy zabezpieczyć zbudowaną przez pociechę wieżę z klocków czy też legowisko domowego pupila, wystarczy wskazać palcem miejsce na mapie w aplikacji. Jest to kolejna z sugestii dotychczasowych użytkowników, którą iRobot poprzez pracę programistów i inżynierów wprowadza w życie. Obecnie rozwiązanie to dostępne jest w robotach odkurzających Roomba i7, i7+, s9+ oraz robocie mopującym Braava jet m6.

Pierwszymi robotami odkurzającym Roomba, które wyposażono w moduł łączności bezprzewodowej oraz aplikację iRobot HOME były modele serii 900. Rozwiązanie to przyniosło rewolucję w zakresie obsługi. Aplikacja umożliwiała wygodne zarządzanie pracą robota np. poprzez ustalanie na ekranie urządzenia mobilnego tygodniowego harmonogramu prac. Ponadto dostarczała kompleksowych raportów na temat wykonanych prac, wyświetlała porady w zakresie użytkowania, czy też umożliwiała zamawianie części. Z biegiem czasu moduł wifi trafiał do coraz większej ilości modeli Roomba oraz Braava, a dziś znajduje się on w zdecydowanej większość produktów marki iRobot. Sam moduł łączności bezprzewodowej w robocie umożliwia również dokonanie aktualizacji jego oprogramowania bez ingerencji użytkownika. O tym jak wartościowe jest to rozwiązanie przekonali się np. właściciele robotów Roomba 671/675/676. Dzięki jednej z aktualizacji czas pracy tych modeli wydłużył się o 50%. Aplikacja iRobot HOME również zyskiwała nowe możliwości, jak obsługa IFTTT czy współpraca z asystentami głosowymi. Wraz z wprowadzaniem kolejnych przełomowych modeli oraz rozwiązań, aplikacja oferuje coraz więcej. W bieżącym roku zadebiutowała w niej technologia Imprint Smart Mapping, która robotom z systemem nawigacji iAdapt 3.0 umożliwia tworzenie inteligentnych map z podziałem na nazwane pomieszczenia. Dzięki niej użytkownik może wskazać jedno lub kilka pomieszczeń, w których roboty mają pracować. Inną tegoroczną nowością była technologia Imprint Link, która pozwala na komunikację robotów odkurzających Roomba (i7, i7+ oraz s9) z robotem mopującym Braava jet m6, aby bezpośrednio po odkurzeniu podłogi, automatycznie do pracy w wybranym zakresie pomieszczeń następowało mopowanie.

Do dzisiaj aplikacja iRobot HOME doczekała się kilkudziesięciu aktualizacji, które dały użytkownikom wiele korzyści. Najnowsze rozwiązanie, które pozwala na wyłączenie wskazanych obszarów z pracy robota idealnie wpisuje się w niniejszy schemat. Działania te wpisują się w filozofię marki iRobot – dostarczania praktycznych robotów oraz stałego ich udoskonalania, nawet jeśli mowa o robotach, które od dłuższego czasu pracują w naszych domach.