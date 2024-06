Cenega, oficjalny partner firmy Bandai Namco Entertainment, poinformował, że w sprzedaży dostępna jest już gra Elden Ring Shadowof the Erdtree. Tytuł ukazał się w wydaniu pudełkowym na PlayStation 5 oraz Xbox Series X i znajduje się w nim podstawowa wersja gry Elden Ring na płycie oraz cyfrowa wersja dodatku Shadow of the Erdtree.

Długo wyczekiwane rozszerzenie dodaje nowy rozdział do wielokrotnie nagradzanego tytułu, który sprzedał się w 25 milionach egzemplarzy.