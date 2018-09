GoPro HERO7 w trzech wersjach

GoPro nieco pospieszyło się z publiczną prezentacją swoich najnowszych kamerek sportowych – oficjalna premiera miała odbyć się dziś wieczorem. Dzięki temu wiemy jednak, jak będzie wyglądał model HERO7 i dla jakich użytkowników będzie przeznaczony.

Tym razem GoPro postawiło na różnorodność – w linii HERO7 dostępne będą trzy kamery. Ta flagowa, HERO7 Black, otrzyma 12-megapikselową matrycę i możliwość nagrywania wideo w jakości 4K i 60 kl./s, 2,7K w 120 kl./s lub trybie slow motion w jakości 1080p. Technologia cyfrowej stabilizacji obrazu HyperSmooth jest reklamowana przez GoPro jako „wirtualny gimbal” i ma pomóc w zupełnym wyeliminowaniu efektu trzęsącego się obrazu. Kamerka może służyć do prowadzenia transmisji na żywo. HERO7 Black posiada dedykowany tryb HDR, możliwość przybliżania obrazu za pomocą dotykowego ekranu, wymienny akumulator i wsparcie dla zewnętrznego mikrofonu.

HERO7 Silver to średniopółkowa wersja modelu Black. Kamerka wyposażona jest w matrycę 10 Mpix. Nakręcimy nią filmy w jakości 4K i 30 kl./s, 1440p i 60 kl./s oraz 1080p i 60 kl./s. Jakość nagrań poprawi system stabilizacji obrazu. Najmniej zaawansowany model, HERO7 White, przeznaczony jest przede wszystkim dla hobbystów. Może on posłużyć do nakręcenia materiału w jakości Full HD i 60 kl./s i zdjęć 10 Mpix.

Wszystkie kamery HERO7 są wodoodporne do 10 metrów bez dodatkowej obudowy. Można sterować nimi za pomocą komend głosowych, a specjalny tryb dla mediów społecznościowych pozwala na nagrywanie zawartości w pionie. Ceny poszczególnych modeli są na tę chwilę nieznane, ale poznamy je już niedługo.