CES 2019: układ redukcji hałasu dla samochodów od Bose

Nie wszystkie samochody są równie dobrze wyciszone – w niektórych rozwijanie wyższych prędkości wiąże się z koniecznością znoszenia nieprzyjemnych odgłosów ruchu drogowego. Do takich aut Bose zaprojektowało system redukcji hałasu drogowego.

Technologia nosi nazwę QuietComfort Road Noise Control (RNC) i została opracowana w oparciu o znany ze słuchawek Bose układ aktywnej redukcji hałasu. Ma on zastąpić konwencjonalne systemy wytłumiania dźwięku, które są masywne, przez co negatywnie wpływają na efektywne zużywanie paliwa. System składa się z wielu części – mikrofonów, przyspieszeniomierzy i głośników. Te pierwsze rejestrują poziom hałasu w kabinie i przekazują informacje do akcelerometrów, które dostosowują korekcję dźwięku do prędkości samochodu i rodzaju podłoża, po którym jedzie pojazd. RNC w czasie rzeczywistym adaptuje się do parametrów jazdy i dostosowuje poziom redukcji hałasu do aktualnych warunków.

To nie pierwsza motoryzacyjna technologia od Bose – przedtem firma opracowała szereg systemów wyciszających (Engine Harmonic Cancellation) i podkreślających (Engine Harmonic Enhancement) brzmienie silników. RNC trafi do producentów aut już wkrótce, a firma przewiduje, że pierwsze auta obsługujące tę technologie pojawią się na rynku już w 2021 roku.