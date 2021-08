Google prezentuje nowe akcesoria smart home od Nest

Urządzenia smart home trafiają do coraz większej liczby gospodarstw domowych, co zachęca marki do rozszerzania swojego portfolio. Oferta Google Nest właśnie wzbogaciła się o odświeżone kamerki oraz wideodzwonek, wyposażone w zupełnie nowe algorytmy uczenia maszynowego.



Produkty smart home z linii Nest zostały przeprojektowane nie tylko pod względem designu, chociaż nowe wzornictwo podkreśla typowe dla Google zamiłowanie do zaokrąglonych linii i pastelowych barw. Ich sercem jest ulepszona sztuczna inteligencja, która potrafi analizować część zgromadzonych danych bezpośrednio na urządzeniu bez konieczności łączenia się z chmurą. Producent wskazuje, że przyspieszy to rozpoznawanie ludzi, zwierząt, pojazdów i innych obiektów, a ponadto umożliwi lokalne zapisywanie klipów, na przykład w sytuacji, gdy połączenie z siecią ulegnie zerwaniu – miejsce w pamięci ma starczyć na około tydzień pracy offline.



Najnowsza generacja Nest Cam obejmuje trzy urządzenia: przewodową kamerkę do monitorowania wnętrza domu, model bezprzewodowy, który może zabezpieczać także nasz ogród, oraz Nest Cam with Floodlight – kamerę wyposażoną w reflektory, włączające się, gdy sprzęt wykryje ruch. Gadżety potrafią wykrywać sylwetki ludzi, zwierząt i pojazdów, jak również umożliwiają tworzenie stref aktywności. Osoby, które zakupią subskrypcję Nest Aware, otrzymają dostęp do dodatkowych funkcji, w tym rozpoznawania twarzy. Na razie do sprzedaży trafił tylko jeden model, Nest Cam Wireless – sprzęt kosztuje 180 USD (ok. 700 PLN). Google obiecuje, że reszta z nich pojawi się w sklepach już wkrótce.



Kamerkom towarzyszy wideodzwonek Nest Doorbell. Wyposażony w matrycę o rozdzielczości 1280 x 989 px i pole widzenia 145 stopni, sprzęt ten potrafi rozpoznawać przesyłki i wykrywać ich obecność nawet wtedy, gdy kurier umieści je bardzo blisko drzwi. Wbudowany tryb nocny ma zasięg około 3 m. Urządzenie może pracować w trybie przewodowym lub bezprzewodowym – jedno ładowanie ma starczać na sześć miesięcy pracy. Nest Doorbell jest oczywiście kompatybilny z innymi produktami z ekosystemu Google, w tym inteligentnymi ekranami. Zapłacimy za niego 180 USD.