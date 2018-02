Google Chrome z wbudowanym blokowaniem ogłoszeń

AdBlocker jako rozszerzenie Google Chrome to żadna nowość, ale od dziś blokowane niechcianych treści reklamowych stanie się natywną częścią przeglądarki. Chrome nie będzie blokował jednak wszystkich reklam, ale tylko te niespełniające kryteriów określonych przez Coalition of Better Ads.

Coalition of Better Ads to organizacja, która pracuje na rzecz wprowadzenia ujednoliconych standardów ogłoszeń pojawiających się na stronach internetowych. Jej celem jest wyeliminowanie przeszkadzających reklam, które uniemożliwiają internautom w swobodnym przeglądaniu interesujących ich treści. Członkiem tej organizacji jest także Google, które od dziś wprowadza natywne blokowanie reklam w przeglądarce Chrome. W wersji desktopowej zablokowane zostaną okienka pop-up, samoodtwarzające się udźwiękowione reklamy i pływające obrazki, które zasłaniają większą część ekranu. Na urządzeniach mobilnych przeglądarka będzie dodatkowo blokować półprzezroczyste, zajmujące cały ekran pop-upy i wszelkiego rodzaju animowane, migoczące obrazki.

Oczywiście zmiany dotkną jedynie ogłoszeń niespełniających standardów – te „kulturalne” wciąż będą widoczne (o ile nie mamy uruchomionego AdBlocka). Google podkreśla, że nie zamierza walczyć z samymi reklamami, które przecież stanowią ważne źródło finansowania stron, a jedynie z ich intruzywnymi odmianami.