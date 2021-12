Głośniki JBL na Sylwestra

Huczna zabawa w gronie znajomych czy kameralna domówka z rodziną lub najbliższymi przyjaciółmi? Niezależnie od tego, w jaki sposób planujesz spędzić czas, JBL ma dla ciebie odpowiedni sprzęt do jej nagłośnienia.

Największe imprezy potrzebują odpowiednio potężnego udźwiękowienia – w końcu jeśli chcemy porządnie się wytańczyć, muzyka nie może zginąć wśród rozmów. Na taką prywatkę warto zaprosić JBL Partybox 710 (3 700 PLN), potężny sprzęt o ogromnych przetwornikach i mocy wyjściowej 800 W. Oprócz wspaniałych wrażeń dźwiękowych, dostarczy nam on także fantastycznych, świetlnych wizualizacji – kolory i wzór podświetlenia zaprojektujemy w aplikacji mobilnej Partybox. Do dyspozycji otrzymamy podwójne wejście mikrofonowe, w sam raz na imprezę karaoke, oraz możliwość bezprzewodowego połączenia dwóch egzemplarzy. Sprzęt jest odporny na zachlapanie w stopniu IPX4, a dzięki wbudowanym kółkom i uchwytowi, jego transport okaże się banalnie prosty.



Jeśli marzy nam się przywitanie Nowego Roku na śniegu, warto wybrać sprzęt, który wytrzyma nieprzyjazne warunki atmosferyczne. JBL Xtreme 3 (1 500 PLN) może pochwalić się wodo- i pyłoodpornością na poziomie IP67, a jego ładowanie starcza na maksymalnie 15 godzin pracy; urządzenie potrafi także pełnić rolę powerbanka. Z Xtreme 3 możemy jednocześnie sparować dwa źródła dźwięku Bluetooth. Głośnik zawieszony jest na poręcznym pasku, dzięki czemu łatwo wyniesiemy go z domu przed wybiciem północy, a ponadto wyposażony w… otwieracz do butelek – w ten sposób nie będziemy zmuszeni przerywać imprezowania nawet na chwilę.



Nie wszyscy dysponujemy warunkami, które pozwolą nam rozkręcić głośną i szaloną imprezę, bez wyprowadzenia sąsiadów z równowagi. Podczas takich mniejszych domówek, idealnie sprawdzi się JBL Charge 5 (800 PLN) – kompaktowy, ale przy tym mocny i wyrazisty. Układ dwóch przetworników i dwóch membran pasywnych, wypełni pomieszczenie szlachetnym, dynamicznym dźwiękiem. Co najważniejsze, jedno ładowanie to nawet 20 godzin słuchania muzyki, dzięki czemu w Sylwestra będziemy mogli bawić się do świtu.