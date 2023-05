Toyota sprzedała 100 egzemplarzy wyścigowej GR Supry GT4

TOYOTA GAZOO Racing poinformowała, że do prywatnych zespołów wyścigowych na całym świecie trafiło już ponad 100 sztuk wyczynowej Toyoty GR Supry GT4. Z tej okazji powstała wyjątkowa limitowana zaledwie do trzech sztuk specjalna wersja GR Supra GT4 100 Edition.

GR Supra GT4 to profesjonalny samochód wyścigowy oparty na piątej generacji legendarnego gran turismo Toyoty, który trafił do sprzedaży w marcu 2020 roku. Celem jego twórców z TOYOTA GAZOO Racing było zapewnienie profesjonalnego, łatwego w prowadzeniu samochodu, pozwalającego cieszyć się jazdą w wyścigach torowych.

Specjalna wersja GR Supra GT4 100 Edition

Wyścigowa GR Supra szybko okazała się bardzo konkurencyjnym autem w seriach GT4 na całym świecie. Dobre osiągi, niezawodność, a także atrakcyjna cena i duże wsparcie ze strony TOYOTA GAZOO Racing sprawiły, że w niespełna dwa lata do klientów trafiło aż 50 egzemplarzy tego auta, by zaledwie rok później ta liczba przekroczyła 100 sztuk.

Toyota GR Supra GT4 potwierdziła swój potencjał, do końca 2022 roku startując 317 wyścigach i odnosząc w nich 20 zwycięstw w klasyfikacji generalnej oraz 79 wygranych w swoich klasach. Co więcej, wyścigowa Toyota aż 207 razy zajęła miejsce na podium w mistrzostwach GT4 w różnych częściach świata, w tym m.in. w prestiżowej japońskiej serii wyścigowej Super Taikyu.

Z okazji wyprodukowania i dostarczenia klientom 100 egzemplarzy wyścigowej GR Supry, TOYOTA GAZOO Racing wprowadziła na rynek limitowaną wersję GR Supra GT4 100 Edition. Ten niepowtarzalny samochód powstanie w zaledwie trzech egzemplarzach. Jego wyróżnikami będą m.in. wyjątkowe kolory lakieru, niepowtarzalny wzór przedniej części nadwozia oraz specjalna plakietka z unikatowym numerem seryjnym.

Jeszcze szybsza GR Supra GT4 EVO

Od premiery GR Supry GT4 minęły już 3 lata, a rywalizacja w popularnej kategorii GT4 jest bardzo zacięta. Dlatego TOYOTA GAZOO Racing opracowała nową wersję auta na rok 2023, aby zagwarantować swoim klientom kolejne zwycięstwa.

W pracach nad nowym modelem inżynierowie TOYOTA GAZOO Racing korzystali z doświadczeń, jakie zdobyli, udzielając wsparcia technicznego klientom podczas ich startów na torach całego świata. Kierowcy i zespoły dostarczyli im cennej wiedzy o swoich potrzebach, przekazując wskazówki w kwestii dalszego rozwoju auta.

Dzięki temu udoskonalona GR Supra GT4 EVO jest łatwiejsza w prowadzeniu, oferując przy tym lepsze osiągi i bardziej pewną, precyzyjną jazdę. Modyfikacje objęły m.in. zoptymalizowanie przebiegu momentu obrotowego i poprawę wydajności układu chłodzenia, które zwiększyły moc silnika. 3,0-litrowa, 6-cylindrowa rzędowa jednostka pozwala teraz uzyskiwać jeszcze lepsze czasy okrążenia.

GR Supra GT4 oparta na modelu seryjnym

GR Supra GT4 została zbudowana na podstawie seryjnej GR Supry i dzieli z nią najważniejsze elementy konstrukcji. Potężny silnik o pojemności 3,0 l otrzymał sportowy komputer sterujący Magneti Marelli oraz wyczynowy układ wydechowy Akrapovič, co już w podstawowej wersji auta zwiększyło moc do 430 KM, a maksymalny moment obrotowy do 650 Nm.

Konstrukcja zawieszenia niewiele się różni od drogowej wersji GR Supry. Z przodu zastosowano kolumny MacPhersona, a z tyłu zawieszenie wielowahaczowe z seryjnego modelu. Na obu osiach zamontowano wyczynowe sprężyny uznanej marki KW. Układ hamulcowy został wzmocniony dzięki wyścigowym zaciskom sześciotłoczkowym z przodu oraz czterotłoczkowym z tyłu. Dzięki tym zmianom auto jest dobrze przygotowane do startów w kilkugodzinnych wyścigach długodystansowych.

Wyścigowa GR Supra GT4 otrzymała siedmiobiegową, automatyczną skrzynię biegów z łopatkami przy kierownicy oraz wzmocniony mechanizm różnicowy tylnej osi o ograniczonym poślizgu. Sportowe możliwości auta zwiększa także zestaw elementów aerodynamicznych wykonanych z kompozytów naturalnych włókien.

Samochód ma też pełne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa homologowane przez FIA, m.in. klatkę bezpieczeństwa, wyścigowy fotel, sześciopunktowe pasy bezpieczeństwa czy system gaśniczy. Dopełnieniem wyczynowego wyposażenia jest pneumatyczny mechanizm podnośników ułatwiający i przyspieszający serwisowanie auta w trakcie wyścigu.