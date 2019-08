Fitbit Versa 2 ze wsparciem dla Alexy

Osoby, które szukają inteligentnego zegarka z rozbudowanymi funkcjami fitness, ale nie mogą pozwolić sobie na Apple Watcha, mogą zakończyć swoje poszukiwania. Versa 2 od Fitbit to smartwatch ze wsparciem dla asystentki głosowej, monitorowaniem pracy serca i 15 trybami treningowymi.

Zegarek został wyposażony w dotykowy ekran AMOLED z opcjonalnym trybem zawsze włączonego podświetlenia, dzięki któremu będzie on działał bardziej jak klasyczny zegarek. Nowa funkcja pociągnęła za sobą konieczność zamontowania większego akumulatora; producent twierdzi, że Versa 2 może pracować na jednym ładowaniu minimum 5 dni, tak samo, jak poprzednik.

Smartwatch otrzymał wsparcie dla płatności NFC, moduł GPS, obsługę mobilnej aplikacji Spotify (chociaż bez możliwości lokalnego zapisywania utworów) i wsparcie dla Amazon Alexy. Ta ostatnia funkcja pozwala mu upodobnić się do Apple Watcha, na którym możemy skorzystać z pomocy Siri. Oprócz śledzenia aktywności Versa 2 potrafi śledzić cykl snu i monitorować pracę serca. Urządzenie wejdzie do sklepów 15 września w cenie 200 EUR (ok. 880 PLN) za edycję regularną i 230 EUR (ok. 1 010 PLN) za wersję limitowaną.

Jeśli skusimy się na zakup tej drugiej, w pakiecie otrzymamy trzymiesięczny dostęp do usługi Fitbit Premium, która zawierała będzie personalizowane przewodniki pozwalające użytkownikom na lepsze treningi i wprowadzenie zdrowych nawyków. Dane zebrane przez smartwatcha posłużą do określenia profilu aktywności użytkownika i zidentyfikowanie jego głównych problemów zdrowotnych, na przykład złej jakości snu czy niewystarczającej aktywności fizycznej. Aplikacja podsunie mu następnie sposoby na poprawę tych aspektów życia. Subskrypcja Fitbit Premium będzie kosztowała 10,5 EUR miesięcznie, ale póki co nie będzie dostępna w Polsce – usługa prawdopodobnie rozszerzy swój zakres w 2020 roku.