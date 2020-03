Firma Dyson zaczyna produkcję respiratorów

Rząd Wielkiej Brytanii zwrócił się z prośbą o zaprojektowanie respiratora, który byłby bezpieczny, efektywny i wydajny w oszczędzaniu tlenu, łatwy w użyciu, montowany do łóżka, przenośny i niewymagający stałego dopływu powietrza.

CoVent to nowy respirator zaprojektowany specjalnie przez firmę Dyson i TTP. Urządzenie jest zgodne ze specyfikacjami klinicznymi, aby odpowiadać na wyraźnie określone potrzeby kliniczne pacjentów zakażonych Covid-19. Urządzenie montuje się do łóżka, jest przenośne i zasilane akumulatorem, więc może być używane w różnych warunkach klinicznych, w tym w szpitalach polowych, a także podczas transportu pacjentów. Interfejs użytkownika został zaprojektowany z uwzględnieniem wytycznych klinicznych oraz czynnika ludzkiego, więc jest bezpieczny i łatwy w obsłudze dla pracowników służby zdrowia.

W mailu skierowanym do zespołu Dyson na całym świecie, Sir James Dyson poinformował:

Szpitale są na pierwszej linii obrony w wojnie z Covid-19, gdzie heroiczni lekarze, pielęgniarki i pracownicy opieki walczą o ratowanie ludzkich żyć i pomagają ludziom w zwalczaniu tego strasznego wirusa i powrocie do zdrowia. Jak w przypadku każdej bitwy – istnieje wiele wyzwań, które należy pokonać, zwłaszcza w zakresie dostępności niezbędnego sprzętu, którym w tym przypadku są respiratory. Respiratory pomagają pacjentom, którzy nie są już w stanie utrzymać drożności swoich dróg oddechowych, ale niestety obecnie są znaczące braki tego sprzętu zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w innych krajach na świecie.

Ze względu na fakt, że dziesięć dni temu skontaktował się ze mną telefonicznie Boris Johnson, firma Dyson skupiła swoje środki na zaprojektowaniu i zbudowaniu, we współpracy z firmą The Technology Partnership (TTP), zupełnie nowego respiratora – CoVent. To nowe urządzenie może być produkowane w szybki i wydajny sposób w dużych ilościach. Respirator został zaprojektowany tak, aby odpowiadać na konkretne potrzeby kliniczne pacjentów zakażonych Covid-19, a także jest dostosowany do wielu różnych warunków klinicznych. Podstawowym wyzwaniem było stworzenie projektu i opracowanie sposobu dostarczenia nowego, zaawansowanego produktu medycznego w dużych ilościach i w bardzo krótkim czasie. Teraz dążymy do tego, aby urządzenie trafiło do produkcji.

Firma Dyson otrzymała wstępne zamówienie od Rządu Wielkiej Brytanii na 10.000 urządzeń. W cały proces zaangażowani zostali zewnętrzni eksperci z brytyjskiej państwowej służby zdrowia (NHS) oraz brytyjskiej Agencji ds. Leków (MHRA).