Doświadczenie VR od BBC w realiach II Wojny Światowej

Możliwość przeniesienia widza w sam środek akcji za pomocą headsetu VR to przyszłość kinematografii. Tak przynajmniej sądzi BBC, które na tegoroczny Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji zabierze ze sobą dwa filmy VR, w tym jeden osadzony w samym sercu II Wojny Światowej.

Film nazywa się 1943: Berlin Blitz i przedstawia wydarzenia z perspektywy Wynforda Vaughan-Thomasa, brytyjskiego korespondenta wojennego. Dziennikarz ten w 1943 roku przeprowadził radiową transmisję na żywo z bombardowania Berlina siedząc wewnątrz bombowca Avro Lancaster. Doświadczenie VR trwa 14 minut, podczas których użytkownik zostaje wrzucony w sam środek akcji – samolot unika pocisków przeciwlotniczych i zbliża się do stolicy Rzeszy, gdzie zrzuca ładunek. Dla zachowania realizmu film wykorzystuje oryginalną transmisję Wynforda Vaughan-Thomasa.

Obok 1943: Berlin Blitz na weneckim Biennale znajdzie się jeszcze jeden tytuł VR. Make Noise to eksperymentalny film stworzony w hołdzie sufrażystkom. Wykorzystuje on unikalne sterowanie głosowe – aby wchodzić w interakcje z otoczeniem użytkownik śpiewa, mruczy oraz wypowiada różne frazy. Doświadczeniu towarzyszą surrealistyczne animacje oraz archiwalne nagrania sufrażystek, które opowiadają o swoich przeżyciach i nadziejach. Już wkrótce obydwa filmy będą dostępne dla szerszej publiczności w ramach usługi BBC VR Hub. Co ciekawe, Festiwal w Wenecji otwiera się na kolejne doświadczenia VR – na niewielkiej, niezamieszkałej wyspie Lazzaretto Vecchio otwarta została galeria wirtualnej rzeczywistości, która jest częścią Biennale.