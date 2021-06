Facebook wyświetla reklamy w aplikacjach VR

Trzeba przyznać, że Facebook jest specjalistą od reklam – portal społecznościowy doskonale wie, jak wcisnąć nam jak najwięcej ogłoszeń i rekomendacji. Tym razem powędrują one za nami także do wirtualnej rzeczywistości, na platformę Oculus VR.

Początkowo reklamy będą wyświetlane tylko w trzech aplikacjach. Na razie znamy tytuł jednej z nich: to gra Blaston autorstwa Resolution Games. Ogłoszenia nie będą wyświetlały się przed wczytaniem poziomu lub podczas włączania apki, ale zamiast tego zostaną wkomponowane w scenerię świata. Dobrze pokazują to przykładowe screenshoty, na których użytkownik wchodzi w interakcję z zawieszonym na wirtualnej ścianie bannerem – domyślnie może on zapisać odnośnik do strony reklamodawcy, żeby po zakończeniu zabawy na nią przejść, jak również wyciszyć, zgłosić lub zablokować ogłoszenie.



Facebook zdradził także kilka szczegółów na temat systemu. Przedstawiciele portalu podkreślają, że będzie on wykorzystywał informacje z połączonego z headsetem profilu na Facebooku, jak również dane o kupionych lub oglądanych apkach w Oculus VR. Najbardziej wrażliwe, osobiste dane zebrane na potrzeby Oculus Move (zawierające na przykład informacje o płci, wadze i wzroście użytkownika) oraz dane fotograficzne wykorzystywane przez gogle pozostaną jednak poza zasięgiem reklamodawców.



Pierwsze reklamy VR to dla Facebooka okazja do zebrania opinii na temat tej nietypowej formy monetaryzacji usług. Jeśli przypadnie ona do gustu zarówno deweloperom, jak i użytkownikom, niewykluczone, że zostanie wprowadzona do wszystkich aplikacji na Oculusa.