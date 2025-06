COS łączy modę i sztukę

Tego lata marka COS przenosi doświadczenie zakupowe na nowy poziom, prezentując starannie wyselekcjonowane dzieła sztuki w swoich butikach w trzech europejskich miastach. Za kuratorską selekcję odpowiada znane londyńskie studio projektowania wnętrz – Studio Ashby, kierowane przez Sophie Ashby. Efekt? Przestrzenie, w których moda, sztuka i kultura tworzą spójną, immersyjną całość.

Sztuka w sercu butików COS

Nowo zaaranżowane wnętrza butików przy Regent Street w Londynie, Rue Tronchet w Paryżu i w nowo otwartej lokalizacji przy Aleksanterinkatu w Helsinkach stały się tłem dla współczesnych prac artystek z różnych zakątków świata. Każda z prezentowanych instalacji to opowieść o formie, kolorze i emocji, starannie wpisana w estetykę charakterystyczną dla marki COS.

W Londynie uwagę przykuwa monumentalna instalacja świetlna fińskiej artystki Milli Vaahtery, łącząca szklane elementy z mosiężnymi detalami. Wrażliwość na rzemiosło spotyka się tu z nowoczesnym podejściem do kompozycji i światła.

Paryski butik stał się przestrzenią dla sztuki Alice Neave, której obraz eksploruje strukturę i fakturę malarską. Towarzyszą mu prace Erin Chaplin z RPA – refleksja nad relacjami między naturą a tym, co wytworzone przez człowieka.

W Helsinkach można z kolei podziwiać prace brytyjskich artystek Dalii James i Anny Ilsley. Tkane dzieło James to gra koloru i geometrii, natomiast obraz olejny Ilsley ukazuje złożoność doświadczenia macierzyństwa – intymnie i szczerze.

Studio Ashby: sztuka w służbie emocji

„Jestem ogromnie podekscytowana współpracą z COS przy doborze dzieł sztuki do ich butików. Wspieranie artystek to moja prawdziwa pasja, dlatego możliwość wprowadzenia prac moich ulubionych twórczyń do inspirującego świata COS była wyjątkowym doświadczeniem” – komentuje Sophie Ashby, założycielka i dyrektorka kreatywna Studio Ashby.

Każda instalacja została precyzyjnie dopasowana do wnętrza i kolekcji, by w naturalny sposób podkreślić dialog między modą a sztuką. To nie tylko dekoracje, ale integralny element tożsamości marki.

Estetyka, która łączy formę z funkcją

Wnętrza butików wzbogacono również o elementy wyposażenia, które wpisują się w filozofię świadomego designu. Na uwagę zasługują stoliki wykonane z mikropapieru i sklejki autorstwa Paper Factor, a także ręcznie tuftowane dywany marki Kasthall, powstałe z przędzy pochodzącej z nadwyżek produkcyjnych. Kolor, faktura i materia – wszystko zostało tu przemyślane z największą dbałością o detal.

Trzy miasta, jedna wizja

Prace artystek na stałe wzbogacą przestrzenie butików COS w Londynie, Paryżu i Helsinkach. To wyraz zaangażowania marki w promowanie współczesnej kultury wizualnej i dowód na to, że moda może – i powinna – współistnieć ze sztuką.

Warto odwiedzić te lokalizacje, by przekonać się, jak inspirująco może wyglądać zakupy w otoczeniu sztuki.