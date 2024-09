Apple prezentuje linię iPhone’a 16 i inne nowe produkty

Początek września to tradycyjnie czas eventu Apple w trakcie którego pokazane zostają nowe modele iPhone’ów.

Apple iPhone 16 Pro i 16 Pro Max

Firma Apple zaprezentowała iPhone’a 16 Pro i iPhone’a 16 Pro Max. Urządzenia mają między innymi większe wyświetlacze, zupełnie nowy panel Sterowanie aparatem, który zapewnia szybki dostęp do zaawansowanego systemu aparatów, nowe kreatywne funkcje innowacyjnego systemu Pro aparatów i niesamowitą grafikę dodającą immersyjności każdej grze, a wszystko to napędzane jest przez czip A18 Pro. Zaprezentowane modele wyposażono w nowy aparat Fusion 48 Mp z szybszą matrycą w technologii czteropikselowej, która pozwala rejestrować materiały z rozdzielczością 4K przy 120 kl./s w formacie Dolby Vision – to jak dotąd najwyższa w historii iPhone’a rozdzielczość przy tak dużym klatkażu. Kolejne udoskonalenia to nowy aparat ultraszerokokątny 48 Mp do robienia zdjęć o wyższej rozdzielczości, w tym zdjęć makro, aparat z teleobiektywem 5x w obu modelach Pro i mikrofony jakości studyjnej do rejestrowania bardziej realistycznego dźwięku. Nowe modele mają wytrzymałą konstrukcją z tytanu, która jest zarówno mocna, jak i lekka, a także większy wyświetlacz, najsmuklejsze ramki wśród wszystkich produktów Apple i o wiele wydajniejszą baterię – przy czym iPhone 16 Pro Max ma najdłuższy czas pracy na baterii z wszystkich modeli iPhone’a.

Przedsprzedaż rozpocznie się w piątek 13 września. Modele trafią do sprzedaży w piątek, 20 września. iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max będą dostępne w kolorze tytanu czarnego, tytanu naturalnego, tytanu białego i tytanu pustynnego z pamięcią masową o pojemności 128 GB, 256 GB, 512 GB i 1 TB. Cena iPhone’a 16 Pro zaczyna się od 5 299 PLN. Cena iPhone’a 16 Pro Max zaczyna się od 6 299 PLN.

Apple iPhone 16 i 16 Plus

Wraz z prezentacją iPhone’a 16 i iPhone’a 16 Plus przedstawiono nowo zaprojektowany czip A18 i funkcje aparatów, dzięki którym iPhone może jeszcze więcej. Modele iPhone’a 16 wzbogacono też o panel Sterowanie aparatem, który pozwala w zupełnie nowy sposób korzystać z zaawansowanego systemu aparatów. Najpiękniejsze chwile można więc utrwalić łatwiej i szybciej. Na potężny system aparatów składa się aparat Fusion 48 Mp z opcją dwukrotnego powiększenia zoomem – tym samym użytkownicy otrzymują dwa aparaty w jednym. Z kolei nowy aparat ultraszerokokątny doskonale nadaje się do zdjęć makro. Udoskonalone Style fotograficzne pomagają w personalizowaniu fotografii, a funkcja rejestracji przestrzennej zdjęć i wideo pozwala przeżyć raz jeszcze najwspanialsze momenty, ciesząc się niesamowitą głębią Apple Vision Pro. Nowy czip A18 zapewnia olbrzymi skok wydajności i energooszczędności z myślą o wymagających grach AAA, jak również wielki zastrzyk energii dla baterii.

Oba modele będą dostępne w pięciu fantastycznych kolorach: czarnym, białym, różowym, berylowej zieleni i ultramaryny. Przedsprzedaż rozpocznie się w piątek 13 września. Modele trafią do sprzedaży w piątek, 20 września. iPhone 16 i iPhone 16 Plus będą dostępne w kolorze ultramaryny, berylowej zieleni, różowym, białym i czarnym z pamięcią masową o pojemności 128 GB, 256 GB i 512 GB. Cena iPhone’a 16 zaczyna się od 3 999 PLN. Cena iPhone’a 16 Plus zaczyna się od 4 499 PLN.

Apple Watch Series 10

Apple Watch Series 10 ma przeprojektowaną konstrukcję i nowe możliwości najpopularniejszego zegarka na świecie, które dodają mu jeszcze więcej mocy, inteligencji i wyrafinowania. Apple Watch Series 10 to najsmuklejszy – a przez to najwygodniejszy – Apple Watch w historii, który jednocześnie dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym wyświetlaczem spośród wszystkich modeli Apple Watch. Zegarek szybciej się ładuje i ma nowe powiadomienia o bezdechu sennym oraz czujniki pomiaru głębokości i temperatury wody. Z kolei watchOS 11 wzbogaca go o nowe wskaźniki zdrowotne i treningowe oraz inteligentne rozwiązania.

Produkty z nowej linii Apple Watch można zamówić w przedsprzedaży już dziś, a dostępne będą od piątku, 20 września. Cena podstawowa Apple Watch Series 10 wynosi 1 999 PLN. Apple Watch SE jest dostępny już od 999 PLN.

Apple Watch Ultra 2 w czarnej kopercie z tytanu

Apple pokazało także wariant Apple Watch Ultra 2 z nową, olśniewającą czarną kopertą z tytanu oraz udoskonalonymi funkcjami watchOS 11, które wynoszą najbardziej wytrzymały i wszechstronny Apple Watch na jeszcze wyższy poziom.

Nowe paski, w tym tytanową bransoletę mediolańską, można zamawiać od dziś na stronie apple.com/pl/store i w aplikacji Apple Store, a w sklepach pojawią się w piątek, 20 września. Apple Watch Ultra 2 z tytanową kopertą w kolorze naturalnym i czarnym jest dostępny już od 3 999 PLN.

Apple AirPods 4 i AirPods Pro 2 z rozwiązaniem wspierającym zdrowie słuchu

Apple zapowiedziało również nową linię modeli AirPods i nowe funkcje. Nowe AirPods 4 to najbardziej zaawansowane i najwygodniejsze słuchawki o otwartej konstrukcji, jakie stworzyła firma Apple. Klienci mają do wyboru dwa modele: AirPods 4 i AirPods 4 z aktywną redukcją hałasu (ANC). AirPods Max są teraz dostępne w kolorze północy, księżycowej poświaty, niebieskim, fioletowym i pomarańczowym. Można je też wygodniej ładować – przez USB‑C. Co więcej, jesienią na AirPods Pro 2 zadebiutuje pierwsze tak kompleksowe rozwiązanie wspierające zdrowie słuchu, obejmujące aktywną Ochronę słuchu, naukowo zweryfikowane Badanie słuchu oraz funkcję Aparat słuchowy jakości klinicznej.

Klienci mogą zamówić AirPods 4 w przedsprzedaży w cenie 649 PLN w sklepie apple.com/pl/store dostępne od piątku, 20 września. Podobnie zamawiać można AirPods 4 z aktywną redukcją hałasu w przedsprzedaży w cenie 899 PLN. AirPods Pro 2 są dostępne w cenie 1 199 PLN. Odświeżone AirPods Max są dostępne w cenie 2 499 PLN.