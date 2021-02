Facebook planuje stworzenie smartwatcha

Facebook po raz kolejny próbuje przebić się na rynek sprzętu elektronicznego pod własną marką. Najnowszy raport wskazuje, że gigant social media chce stworzyć własny inteligentny zegarek, ściśle powiązany z oferowanymi przez niego usługami.

Informacja o smartwatchu z logiem Facebooka trafiła w weekend na portal The Information. Według niej kilka niezależnych źródeł powiązanych z serwisem społecznościowym potwierdziło, że projekt znajduje się właśnie w fazie dopracowywania prototypu.



Zegarek ma być ściśle połączony z usługami oferowanymi przez Facebooka, w tym WhatsAppem. Ponadto zostanie on wyposażony we wszystkie funkcje fitnessowo-zdrowotne, jakie przeważnie oferuje tego typu sprzęt – śledzenie aktywności, liczenie kroków czy monitoring parametrów zdrowotnych. Będzie on najprawdopodobniej działał na Wear OS, a o stały dostęp do sieci zadba połączenie komórkowe. Raport nie podaje więcej szczegółów na temat projektu, chociaż wskazuje on, że pierwsza generacja smartwatcha może wejść na rynek już w przyszłym roku, a druga – w 2023 r..



To nie pierwszy sprzęt sygnowany logiem Facebooka – serwis społecznościowy ma na koncie ekrany smart home z serii Portal, a już wkrótce do sprzedaży trafią inteligentne okulary stworzone we współpracy z Ray-Banem. Serwis społecznościowy zarządza także marką produkującą rozwiązania VR Oculus, jak również planuje wejść na rynek AR za pośrednictwem Projektu Aria.