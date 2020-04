Facebook Gaming – dedykowana aplikacja dla graczy

Facebookowe gry kojarzą się przede wszystkim z kolorowymi, społecznościowymi tytułami typu FarmVille, stworzonymi z myślą o osobach, które na co dzień nie grają w gry wideo. Aplikacja Facebook Gaming, która właśnie trafiła do sklepu Google Play, jest ukłonem w stronę bardziej zapalonych graczy.

W zamyśle apka ma być odpowiedzią Facebooka na Twitch.tv i YouTube Gaming. Facebook Gaming umożliwia oglądanie zawartości udostępnionej przez konkretnych twórców, kontakt z fanami danej gry oraz samodzielną transmisję zawartości. By skorzystać z tej ostatniej, potrzebne jest jedynie konto na Facebooku.

Podczas oglądania lub nadawania streamu na żywo użytkownicy otrzymają możliwość korzystania z czatu z widzami oraz wymieniania się opiniami, obrazkami i GIF-ami; na każdą wypowiedź mogą dodatkowo zareagować za pomocą znanych z Facebooka emotek. W Facebook Gaming znajdą się także proste gry, w które zagramy ze znajomymi.

Początkowo usługa miała pojawić się w czerwcu, ale ze względu na pandemię koronawirusa i zapotrzebowanie na zdalne formy rozrywki, Facebook zdecydował się na przyspieszenie premiery. Co ciekawe, na chwilę obecną aplikacja jest kompletnie wolna od reklam. Jedyną formą monetyzacji okazały się „gwiazdki”, czyli wirtualne tokeny służące do wspierania wybranych twórców. Z Facebook Gaming skorzystamy na razie jedynie urządzeniach z Androidem; wersja na iOS jest już na ukończeniu, ale przed trafieniem do App Store musi przejść proces zatwierdzenia przez Apple.