Epic Games, Spotify i inni w koalicji przeciw Apple

Konflikt pomiędzy Apple i Epic Games jest tylko jedną z mnóstwa podobnych sytuacji – zasady AppStore nie podobają się wielu innym deweloperom. Teraz niezadowoleni postanowili się zjednoczyć i stanąć do wspólnej walki z nieuczciwymi praktykami właścicieli sklepów z apkami.

W skład Coalition for App Fairness (CAF) wchodzi obecnie 13 podmiotów, w tym Epic Games, Spotify, Tile i ProtonMail. Wszystkie te przedsiębiorstwa niejednokrotnie krytykowały zasady panujące w AppStore, obciążające każdą transakcję wykonaną w aplikacji 30-procentową opłatą manipulacyjną. CAF zauważa, że w przypadku aplikacji Apple i Google trafia ona bezpośrednio do kieszeni deweloperów, co jest nieuczciwe względem konkurencji i nosi znamiona praktyki monopolistycznej.



Organizacja sprzeciwia się także wielkości nałożonego podatku. Przykładowo, opłata manipulacyjna naliczana przez większość operatorów kart kredytowych nigdy nie wynosi ponad 5% wartości transakcji; ta ustalona przez Apple jest zatem o 600% większa niż rynkowy standard.



Na oficjalnej stronie CAF przedstawiony został 10-punktowy manifest pokazujący, jak powinien wyglądać idealny sklep z apkami. Koalicja żąda równego traktowania wszystkich deweloperów i poszanowania ich praw, a także krytykuje sytuacje, w których zasady sklepu są wykorzystywane do karania konkretnych modeli biznesowych. Apple na razie nie udzieliło oficjalnego komentarza na ten temat.