Premiera horroru The Quarry

Do sprzedaży trafiła gra The Quarry, horror w stylu Until Dawn, w którego zagrać mogą już posiadacze konsol PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X oraz Xbox One w angielskiej i polskiej (napisy) wersji językowej.

The Quarry opowiada o grupie dziewięciu nastoletnich opiekunów letniego obozu. W grze występuje wiele znanych gwiazd Hollywood oraz legend horroru. Między innymi David Arquette, Ariel Winter, Justice Smith, Brenda Song, Lance Henriksen, Lin Shaye, Ted Raimi oraz wielu innych. W produkcji gracze wcielają się w każdego z dziewięciu opiekunów obozu w porywającej filmowej opowieści. Wszystkie decyzje podjęte w grze ukształtują ich unikalną opowieść z plątaniny możliwości. Każda postać może zostać głównym bohaterem tej historii lub zginąć, zanim nadejdzie dzień.

„Minęło prawie siedem lat od wydania naszej ostatniej produkcji osadzonej w gatunku teen-slasher. W The Quarrypostawiliśmy sobie wyzwanie, aby rozwijać interaktywną fabułę i w pełni wykorzystać postęp technologiczny” – powiedział Will Byles, dyrektor Supermassive Games. „The Quarry pozwoli sprawdzić, jakich wyborów dokonalibyśmy w obliczu niewyobrażalnych wydarzeń. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie historie stworzycie!”.

Na wszystkich platformach dostępna jest darmowa wersja próbna gry. Zawarty w niej Prolog stanowi wstęp do całej produkcji i daje graczom przedsmak tego, co czeka ich w pełnej wersji.

The Quarry oferuje graczom szereg funkcji, w tym: