Elektroniczne naklejki zmienią każdy sprzęt w inteligentny

Dylematy z serii „czy wymieniać stare, dobrze działające urządzenia na nowe, inteligentne” mogą już niedługo się skończyć. Naukowcy z uniwersytetów Virginia i Purdue opracowali bowiem specjalne naklejki, które mogą służyć jako czujniki smart home.

Inteligentne naklejki to nic innego, jak miniaturowe układy elektroniczne osadzone na lepkim podłożu. Zawierają one szereg czujników, które mogą zostać wykorzystane do pomiaru temperatury otoczenia, stężenia różnych substancji w powietrzu lub sprawdzenia, czy dany sprzęt jest włączony czy wyłączony. Naklejki można dowolnie przycinać tak, aby pasowały do kształtu powierzchni urządzenia. Podczas testów naukowcy nie brali pod uwagę jedynie sprzętów elektronicznych, ale także tak zwyczajne obiekty typu doniczka. Po przyklejeniu układu zyskiwała ona możliwość monitorowania temperatury otoczenia i wykrywania zmian termicznych niekorzystnych dla rosnącej w niej rośliny. W czujniki zostały zmienione również drewniane klocki.

Metoda wytwarzania naklejek jest szybka i tania. Są one zaprojektowane przede wszystkim do współpracy z systemami smart home. W przyszłości naukowcy planują rozszerzenie możliwości układów o wsparcie dla komunikacji bezprzewodowej. Dzięki niej czujniki będą mogły służyć nie tylko do monitorowania parametrów środowiskowych, ale także do zdalnego sterowania urządzeniami elektronicznymi podłączonymi do sieci. Co ciekawe, niepotrzebne naklejki można bardzo łatwo usunąć za pomocą wody.