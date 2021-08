Electronic Arts udostępni technologie ułatwiające dostępność gier

W ciągu ostatniej dekady deweloperzy zaczęli zwracać coraz większą uwagę na potrzeby graczy o ograniczonej sprawności. Nie wszystkie małe studia mają fundusze na stworzenie własnych systemów dostępności, z pomocą przychodzi im jednak Electronic Arts.

EA zapowiedziało, że udostępni deweloperom pięć spośród swoich opatentowanych technologii. Wszystkie z nich dotyczą ułatwień dla osób słabowidzących, dotkniętych ślepotą barw, niedosłyszących oraz mających problemy z mową. Wśród nich znalazł się patent z gry Apex Legends, który umożliwia komunikację między członkami drużyny bez korzystania z mikrofonu lub słuchawek. System Ping pozwala oznaczyć ważne punkty na mapie za pomocą jednego przycisku, dzięki czemu nasi towarzysze będą mogli zobaczyć zauważonych przez nas wrogów lub wykonać skoordynowany atak. Otwiera to wiele możliwości zabawy przed osobami, które nie mogą porozumiewać się za pomocą komend głosowych.



Wśród pozostałych patentów znajdziemy m. in. automatyczny system detekcji i dostosowywania barw, zwiększania jasności oraz podkręcania kontrastu, zwiększający widoczność i umożliwiający zabawę słabowidzącym graczom. Funkcje te dostępne są w grach z serii Madden NFL i FIFA. Pakiet zawiera także rozwiązanie modyfikujące soundtrack gry w oparciu o słuch i preferencje gracza. EA obiecuje, że to nie jedyne patenty, które trafią w ręce zewnętrznych deweloperów, i nakłania inne duże studia, by dołączyły do akcji.