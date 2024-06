Lato pod znakiem Lumberjack

Nowa kolekcja Lumberjack to ukłon w stronę natury, zgodnie z hasłem przewodnim i ideą UrbaNature. Eksplorując najdalsze zakątki świata i korzystając z dóbr, jakie dostarcza nam przyroda, jednocześnie czerpiemy z nich inspirację każdego dnia. Widać to także w najnowszych, wakacyjnych propozycjach od marki.

UrbaNature to przede wszystkim esencja połączenia środowiska naturalnego z aglomeracjami, ekologii z przemysłem, ciszy i balansu z miejskim pędem, interpretując tym samym tradycyjne wartości w nowoczesny, zgodny z trendami sposób.

Męskie fasony to wygoda i klasyka odpowiednia do biura, na garden party, ale także w daleką podróż. Inspirowane sportem z wieloletnią tradycją, powstały modele FRANKY, longsleeve, z kołnierzykiem i subtelnym logo na piersi, oraz wersje na krótki rękaw: POLO i HOPE, wpisujące się w stylizacje casualowe oraz smart casual.

Utrzymując balans – skórzane mokasyny NAVIGATOR wrzucamy do torby na zmianę razem z klapkami FLINT, osadzonymi na grubszej podeszwie i dostępnymi w aż czterech wariantach kolorystycznych. Słoneczna pora roku nie byłaby kompletna, gdyby nie nowe propozycje sandałów. Tym razem do portfolio dołącza model BOGART, który charakteryzuje minimalistyczny design oraz połączenie skóry i lycry, dla wygody – i stabilności.

Bawełniane T-shirty od Lumberjack to jakość na lata. Utrzymane w stonowanych barwach oraz minimalistycznym designie, będą stanowiły idealną podstawę do kapsułowej garderoby – każdego lata. Letnie propozycje to jednak coś więcej, to printy podkreślające kanadyjskie korzenie, ukłon w stronę włoskiej historii marki, zwracające uwagę na synergię natury i człowieka, a także wplatanie kwiatowych motywów do logo firmy.

Widoczne w damskiej kolekcji subtelne, pastelowe elementy mieszają się z oversize’owymi propozycjami, tworząc eklektyczny, delikatny i ponadczasowy look. Zwiewne sukienki możemy nosić na zmianę z przewiewnymi t-shirtami TEES. Uzupełnieniem każdej stylizacji będą wygodne klapki lub japonki JOLIE, stworzone ze względu na potrzeby fanów obu kategorii. Wykonane z nubukowej cholewki i skórzanej wkładki, utrzymane w kolorach ziemi, sprawdzą się zarówno, do spódnicy maxi, sportowej sukienki, czy dresowych szortów. Na specjalną uwagę zasługuje bluza z kapturem ANNA, która poza klasycznym wykrojem, przykuwa wzrok subtelnym manifestem marki na temat natury.

W tym sezonie w Lumberjack ubrana będzie cała rodzina. Pamiętając o najmłodszych powstała specjalna seria spełniająca estetyczne oczekiwania dziecięcej wyobraźni. Buciki BLING to marzenie każdej dziewczynki, która na bal przebierańców sięga po strój księżniczki. Zapinane na rzepy pudrowe sandałki uzupełnione zostały o akcent w postaci srebrnych, brokatowych gwiazdek. A dla fanek nawet jeszcze bardziej ozdobnych produktów stworzone zostały LARA – buciki z szerszą cholewką oraz bogatym zdobieniem sercami lub motylkiem – tworzące spójną całość, która będzie pięknie mienić się w promieniach słońca!

Chłopięce sandałki LEVI oraz sneakersy PICO to odpowiedź na potrzeby aktywnych maluchów. W wersjach z odkrytymi lub zakrytymi palcami, wykonane z połączenia syntetycznego nubuku, skórzanej wkładki i tkaniny mesh zapewnią komfort i przewiew podczas godzin zabawy.

Tego lata dominują rozwiązania klasyczne, wygodne, wykonane z naturalnych tkanin oraz wysokiej jakości skóry. Kolorystyka odzwierciedla najpopularniejsze wakacyjne destynacje – barwy mórz i oceanów, górskich przełęczy, a także bezkresnych polan i jezior.