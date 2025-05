Dyson – nowa linia urządzeń w odcieniu Jasper Plum

Subtelna elegancja, która podkreśla twoją indywidualność – Dyson po raz kolejny udowadnia, że technologia może iść w parze z pięknem. Marka, znana z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie pielęgnacji włosów, zaprezentowała nową, zjawiskową kolorystykę urządzeń do stylizacji: Jasper Plum, inspirowaną rzadkim kamieniem szlachetnym – jaspisem cesarskim.

Kolor ma znaczenie – wie o tym każdy, kto kiedykolwiek doświadczył mocy barw w codziennym życiu. Nowa paleta Dyson to głęboki śliwkowy korpus, akcenty w odcieniach fioletu i lekkość różowych detali. Za tą estetyczną oprawą stoi zespół Dyson Colours, Materials and Finishes (CMF), którego celem było stworzenie designu, który budzi emocje i wnosi piękno do codziennego rytuału pielęgnacji włosów.

„Naszym celem jest przekształcenie przedmiotów codziennego użytku w rzeczy, których posiadanie będzie przyjemnością” – mówi Amelia Ayerst, CMF Design Manager w Dyson. I rzeczywiście – najnowsza kolekcja nie tylko cieszy oko, ale też… wzmacnia wewnętrzną siłę.

Jaspis cesarski symbolizuje odwagę, samopoznanie i rozwój – wartości, które Dyson przenosi na swoje narzędzia do stylizacji. W końcu włosy to nie tylko fryzura – to sposób na wyrażenie siebie, niezależnie od sytuacji. Stylizacja może być formą medytacji, małym momentem w ciągu dnia, który daje nam spokój, kontrolę i radość z bycia sobą.

Nowa linia urządzeń w odcieniu Jasper Plum obejmuje:

Multistyler Dyson Airwrap i.d. – dostępny w dwóch wersjach: Curly+Coily oraz Straight+Wavy. Można go dostosować do rodzaju, długości i stylu włosów. (2 499 PLN)

Suszarka Dyson Supersonic Nural – szybkie suszenie bez uszkodzeń. (2 199 PLN)

Prostownica Dyson Airstrait – stylizacja bez użycia gorących płytek, bez puszenia i łamliwości. (2 199 PLN)

Do stylizacji warto dodać także Dyson Chitosan – innowacyjny produkt do wykańczania fryzury, który dzięki technologii Triodetic pozwala uzyskać naturalny efekt bez konieczności codziennego nawilżania i bez niechcianego puszenia.