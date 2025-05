Paula’s Choice świętuje 30 lat skutecznej pielęgnacji

W świecie, w którym rynek beauty wciąż kusi błyszczącymi hasłami i obietnicami bez pokrycia, Paula’s Choice od trzech dekad pozostaje wierna jednej zasadzie – pielęgnacja skóry ma działać. W 2025 roku marka obchodzi swoje 30-lecie i jest to doskonała okazja, by przyjrzeć się fenomenowi, który nie tylko przetrwał próbę czasu, ale stał się jednym z filarów współczesnej pielęgnacji.

Od problemów skórnych do pielęgnacyjnej rewolucji

Założycielka marki, Paula Begoun, w 1995 roku postawiła wszystko na jedną kartę – chciała stworzyć produkty, które nie będą sprzedawać marzeń, lecz realne rezultaty. Zmagając się z trądzikiem i egzemą, wiedziała, że piękna skóra to nie kwestia przypadku, ale nauki. Efekt? Narodziny Paula’s Choice – marki, która wyprzedziła swoją epokę i na długo przed modą na „clean beauty” stawiała na przejrzystość składów, skuteczność i brak kompromisów.

BHA, które zmieniło wszystko

Nie sposób mówić o Paula’s Choice bez wspomnienia o jej najbardziej kultowym produkcie: 2% BHA Liquid Exfoliant. Ten „czarny eliksir” z kwasem salicylowym stał się niekwestionowanym królem eksfoliatorów. Co 6 sekund sprzedaje się jedna jego butelka – to nie tylko hit sprzedaży, ale prawdziwa pielęgnacyjna legenda. Oczyszcza pory, redukuje zaskórniki, wygładza skórę i wzmacnia jej barierę ochronną – a wszystko to bez zbędnych podrażnień.

Trzy dekady zaufania

Paula’s Choice to nie tylko jeden produkt. To także cały wachlarz bestsellerów, które zdobyły zaufanie milionów użytkowników na całym świecie. Wśród nich:

Niacinamide 10% Booster – serum z niacynamidem, które wyrównuje koloryt skóry i zwęża pory

– serum z niacynamidem, które wyrównuje koloryt skóry i zwęża pory Clinical 1% Retinol Treatment – skuteczna i łagodna kuracja przeciwstarzeniowa

– skuteczna i łagodna kuracja przeciwstarzeniowa RESIST Youth-Extending Daily Hydrating Fluid SPF 50 – ultralekki krem z filtrem, który pielęgnuje i chroni jednocześnie

Każdy z tych produktów łączy w sobie wiedzę dermatologiczną i komfort codziennego stosowania – dokładnie tak, jak obiecywała Paula Begoun od samego początku.

Ikoniczny zestaw na wyjątkową okazję

Z okazji jubileuszu marka przygotowała 30th Anniversary Iconic Trio Kit (180 PLN) – limitowany zestaw, który doskonale oddaje ducha Paula’s Choice. W jego skład wchodzą:

2% BHA Liquid Exfoliant (travel-size) – klasyk, który rozświetla i wygładza już po pierwszym użyciu

– klasyk, który rozświetla i wygładza już po pierwszym użyciu Youth-Extending Daily Hydrating Fluid SPF 50 (travel-size) – niewyczuwalna ochrona bez kompromisów

– niewyczuwalna ochrona bez kompromisów Pro-Collagen Peptide Gloss Balm (full-size) – nowość, która nawilża i wypełnia usta bez efektu mrowienia

To doskonały wstęp do świata Paula’s Choice dla nowych użytkowników i nostalgiczny ukłon dla wiernych fanów. Trzy dekady później marka nadal nie idzie na skróty – bo dobra pielęgnacja to nie chwyt reklamowy, ale nauka, która daje efekty.