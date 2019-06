AMD Ryzen 9 3950X – gamingowy procesor o 16 rdzeniach

AMD nie poddaje się w wojnie o klienta. Na tegorocznym E3 firma zaprezentowała procesor z serii Ryzen 9 3000, który zachwalany jest jako pierwszy ściśle gamingowy podzespół wyposażony w 16 rdzeni i 32 wątki.

Flagowy Ryzen 9 3950X wykonany jest w architekturze 7 nm. Otrzymał on 16 rdzeni i 32 wątki, podstawowe taktowanie 3,5 GHz z możliwością podkręcenia do 4,7 GHz i 72 MB pamięci podręcznej. Mimo bardzo dobrych parametrów podzespół charakteryzuje się niską wartością TDP, czyli mocy pobieranej i oddawanej przez procesor. To tylko 105 W, bardzo niewiele w porównaniu z innymi 16-rdzeniowymi procesorami, również w architekturze 7 nm. Nowy Ryzen 9 jest w pełni kompatybilny z obecnymi na rynku płytami głównymi z gniazdem AM4 oraz PCIe 4.0. Procesor będzie dostępny w sprzedaży już we wrześniu. Zapłacimy za niego około 750 USD, czyli jakieś 2 830 PLN. AMD obiecuje, że również inne procesory z serii Ryzen 9 3000 zaskoczą graczy swoimi możliwościami.

Oprócz CPU firma zaprezentowała także nowe karty graficzne wykonane w architekturze Navi z technologią wyostrzania obrazu. Radeon RX 5700 ma 8 GB pamięci GDDR6, zegar bazowy 1625 MHz z możliwością maksymalnego taktowania 1725 MHz. Kosztował będzie 380 USD (ok. 1 430 PLN). Wyższa wersja, Radeon 5700 XT, to natomiast koszt 450 USD (ok. 1 700 PLN) – w zamian otrzymujemy bazowy zegar 1605 MHz z trybem gamingowym 1755 MHz i maksymalnym 1905 MHz. Na rynku amerykańskim ceny te są porównywalne z GPU z serii Nvidia RTX 2060 i 2070, więc w Polsce również możemy spodziewać się podobnej relacji. Będą one dostępne już w lipcu.