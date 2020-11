Dreame T20 – odkurzacz z przyszłości

Dreame T20 to wyjątkowo cichy odkurzacz bezprzewodowy, który sam dopasowuje tryb pracy do różnych powierzchni. Posiada filtr 0,3 mikrona, więc usuwa nawet roztocza. Ma wymienny akumulator, a także specjalny wałek, w który nie zaplączą się włosy czy sierść.

Model Dreame T20 to odkurzacz pionowy, który wyznacza nowe standardy elektroniki domowej i sprawia, że sprzątanie nawet dużych powierzchni jest szybkie i skuteczne. Urządzenie jest lekkie (waży jedynie 1,67 kg) i wyposażone w akumulator o pojemności 3000 mAh. Dzięki temu na jednym ładowaniu możemy odkurzać nieprzerwanie przez ponad godzinę. Ponadto posiada wymienną baterię, więc możemy dokupić zapasowy akumulator i nawet dwukrotnie wydłużyć czas jego pracy. Baterię naładujemy do pełna w ciągu około 4 godzin w nowoczesnej naściennej stacji dokującej.

Odkurzacz Dreame T20 przeznaczony jest do różnego rodzaju podłóg, wykładzin i dywanów, ale bardzo dobrze sprawdza się także w samochodzie. Posiadabezszczotkowy silnik o mocy 450 W, który pracuje znacznie ciszej i czyści dokładniej od wielu dostępnych na rynku odkurzaczy bezprzewodowych. Zbiera kurz i brud w wyjmowanym pojemniku o pojemności 0,6 l.

Odkurzacz wykorzystuje zaawansowaną technologię 12-stożkowego separatora cyklonowego do odfiltrowywania kurzu, brudu i włosów. Posiada także 5-stopniowy system filtracji, który wychwytuje ponad 99% cząstek o wielkości do 0,3 mikrona. Kurz nie przedostaje się z powrotem do domu, a także nie zapycha samego filtra. Dołączone do zestawu końcówki pozwolą na sprzątanie nawet w trudno dostępnych miejscach.

Korzystanie z odkurzacza jest bardzo intuicyjne dzięki wbudowanemu ekranowi LCD. Inteligentny tryb automatyczny Dreame T20 dostosowuje moc ssania do różnych rodzajów powierzchni – umożliwia to dokładne odkurzanie w całym domu, a jednocześnie oszczędza czas pracy akumulatora.

W modelu Dreame T20 zastosowano także specjalny system zapobiegający gromadzeniu się włosów na wałku w trakcie odkurzania, co znacznie ułatwia sprzątanie m.in. gromadzącej się na dywanach sierści zwierząt. Odkurzacz wyposażony jest również w specjalistyczną szczotkę do usuwania roztoczy, dzięki czemu idealnie nadaje się do czyszczenia tkanin, poduszek i kołder, usuwając nawet najbardziej uporczywy brud.

Specjalna oferta promocyjna na odkurzacz Dreame T20 w serwisie AliExpress.com rozpoczęła się 23 listopada i potrwa do 27 listopada. Więcej szczegółów na temat tej oferty można znaleźć TUTAJ.