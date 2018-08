Targi IFA 2018 właśnie się rozpoczęły

Jutro rozpoczynają się jedne z największych targów elektroniki użytkowej w Europie – IFA Berlin 2018. Przez tydzień producenci z całego świata będą prezentowali swoje premierowe gadżety z zakresu technologii mobilnych, smart home i wielu innych kategorii.

Targi IFA 2018 potrwają od 31 sierpnia do 5 września. Niektórzy producenci zdecydowali się jednak na przeprowadzenie konferencji prasowych na dzień lub dwa przed oficjalnym otwarciem hali dla zwiedzających. Zabieg ten ma zachęcić widzów do wizyty na ich stoisku i wypróbowania nowych produktów. Pierwsze premiery potwierdzają to, co wiele osób podejrzewało jeszcze przed rozpoczęciem targów – ten rok będzie należał do technologii korzystających z dobrodziejstw AI oraz inteligentnych rozwiązań dla domu. Możemy spodziewać się przede wszystkim wielu nowości audio, produktów smart home oraz urządzeń mobilnych.

Pod tagiem „IFA 2018” dostępne będą informacje na temat szczególnie interesujących lub wyczekiwanych gadżetów. Mamy nadzieję, że i w tym roku czeka nas kilka miłych niespodzianek ze strony dużych i mniejszych wystawców.