DOOM: The Dark Ages w planie wydawniczym PLAION Polska

DOOM: The Dark Ages ukaże się 15 maja fizycznie i cyfrowo na PlayStation 5 i Xbox Series X, a także wyłącznie cyfrowo również na PC i Xbox Series S.



Stworzona przez id Software i oparta na najnowszej wersji silnika id Tech gra DOOM: The Dark Ages to prequel uznanych tytułów DOOM (2016) oraz DOOM Eternal opowiadający niesamowitą filmową historię gniewu DOOM Slayera.



Jako superbroń bogów i królów gracze wcielą się w krwawego DOOM Slayera i odkryją nigdy dotąd niewidziane krainy, odblokują potężną broń masowego zniszczenia oraz pokonają jedne z największych demonów, jakie kiedykolwiek istniały w serii DOOM.

Dziś natomiast wystartowały zamówienia przedpremierowe na fizyczne wydania DOOM: The Dark Ages. Do oferty dobrych sklepów z grami trafiły edycje premium oraz standardowa na konsole PS5 i XSX.

Zamów edycję premium gry DOOM: The Dark Ages w przedsprzedaży, aby otrzymać skórkę pustki dla DOOM Slayera w dniu premiery. Zyskaj przewagę podczas eliminowania demonów z edycją premium obejmującą do 2 dni wczesnego dostępu oraz dodatek fabularny. Otrzymasz także cyfrowy artbook i ścieżkę dźwiękową oraz pakiet skórek boskości zawierający skórki z tym samym motywem dla DOOM Slayera, smoka i atlana.

Zamów edycję standardową gry DOOM: The Dark Ages w przedsprzedaży, aby otrzymać skórkę pustki dla DOOM Slayera w dniu premiery.