Domowe biurko 2.0: ergonomia, rozrywka i porządek z Baseus

Praca zdalna, spotkania online, wieczorne granie i niekończące się przeglądanie treści – domowe stanowisko komputerowe musi dziś sprostać wielu zadaniom. Współczesne biurko to nie tylko blat i monitor, ale cały ekosystem akcesoriów, które zwiększają wygodę, produktywność i estetykę przestrzeni. Marka Baseus, znana z funkcjonalnych rozwiązań technologicznych, oferuje zestaw, który świetnie wpisuje się w potrzeby nowoczesnych użytkowników. W skład domowego „setupu idealnego” wchodzą trzy kluczowe produkty: wielofunkcyjny hub Baseus UltraJoy Series 6-in-1, bezprzewodowa mysz F01B oraz klawiatura K01A. Sprawdźmy, dlaczego to właśnie one mogą odmienić twoją codzienność przy biurku.

Baseus UltraJoy Series 6-Port USB-C Hub – porządek w kablach, pełnia możliwości

Niewielki, ale potężny – tak można opisać ten hub USB-C, który jest odpowiedzią na współczesne potrzeby użytkowników laptopów. Minimalistyczne konstrukcje komputerów przenośnych często oferują zaledwie kilka portów, co bywa problematyczne przy pracy z większą liczbą dodatkowych akcesoriów. Rozwiązaniem jest właśnie Baseus UltraJoy Series 6-Port USB-C Hub (159 PLN, www.mediaexpert.pl) – kompaktowy hub z sześcioma złączami w jednym.

Znajdziemy tu trzy porty USB 3.0 umożliwiające szybki transfer danych z prędkością do 5 Gbps, złącze HDMI pozwalające podłączyć dodatkowy monitor lub telewizor (z obsługą rozdzielczości 4K przy 60 Hz), port USB-C z technologią Power Delivery o mocy do 100 W oraz klasyczne gniazdo Ethernet RJ45, dzięki któremu można uzyskać stabilne, przewodowe połączenie z siecią.

Całość zamknięta została w eleganckiej, aluminiowej obudowie, która nie tylko wygląda profesjonalnie, ale także efektywnie odprowadza ciepło. Hub idealnie sprawdzi się zarówno w biurze, jak i domowym stanowisku pracy. Wystarczy jedno złącze USB-C, by znacząco rozszerzyć możliwości laptopa – bez bałaganu na biurku i bez potrzeby sięgania po kolejne przejściówki.

Baseus F01B – bezprzewodowa precyzja w twojej dłoni

Trudno dziś wyobrazić sobie komfortową pracę bez dobrej myszy. Baseus F01B (65 PLN, www.mediaexpert.pl) to model, który łączy w sobie elegancję, cichą pracę i uniwersalność. Dzięki obsłudze połączenia bezprzewodowego 2,4 GHz oraz Bluetooth, można łatwo podłączyć ją do laptopa, komputera stacjonarnego, tabletu, a nawet smartfona.

Jedną z największych zalet tego modelu jest możliwość pracy na trzech urządzeniach jednocześnie, pomiędzy którymi użytkownik może się przełączać jednym kliknięciem. Mysz pracuje wyjątkowo cicho – kliknięcia są niemal niesłyszalne, co docenią zarówno nocni gracze, jak i uczestnicy wideokonferencji. Dodatkowo, użytkownik ma do dyspozycji trzy poziomy czułości DPI – 800, 1200 i 1600 – co pozwala dostosować precyzję działania kursora do konkretnych potrzeb. Ergonomiczny kształt sprawia, że myszka dobrze leży w dłoni, a jej kompaktowe rozmiary czynią ją świetnym towarzyszem również w podróży.

Baseus K01A – klawiatura z charakterem

Klawiatura to serce każdego stanowiska komputerowego. Model K01A (140 PLN, www.mediaexpert.pl) od Baseus łączy klasyczny wygląd z nowoczesną technologią i ergonomicznymi rozwiązaniami. Jest to pełnowymiarowa klawiatura bezprzewodowa, która jest także dostępna w wersji z blokiem numerycznym, co znacząco zwiększa komfort pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, tabelami czy podczas codziennego korzystania z kalkulatora.

Klawisze są niskoprofilowe, ciche, o miękkim skoku – dzięki temu praca z tekstem staje się bardziej płynna i mniej męcząca. Urządzenie łączy się z komputerem lub tabletem zarówno przez Bluetooth, jak i łączność 2,4 GHz, a dodatkowo pozwala sparować się nawet z trzema urządzeniami jednocześnie. To bardzo przydatna funkcja dla osób korzystających równolegle z kilku sprzętów – np. komputera i tabletu. Klawiatura zasilana jest dwoma bateriami AAA, a nad oszczędnością energii czuwa tryb bezczynności. Zostaje on aktywowany po 30 minutach od ostatniego kliknięcia.

Design klawiatury K01A to połączenie elegancji i minimalizmu. Jej płaska konstrukcja sprzyja ergonomicznemu ułożeniu dłoni, a matowe wykończenie skutecznie maskuje odciski palców. To urządzenie, które świetnie odnajdzie się zarówno w domowym biurze, jak i pokoju gracza.

Zgrany duet: Baseus F01B + K01A

Choć oba urządzenia działają świetnie osobno, w duecie prezentują się jeszcze lepiej. Mysz i klawiatura Baseus zostały zaprojektowane w podobnej estetyce, dzięki czemu tworzą spójną, nowoczesną całość. Przełączanie się pomiędzy urządzeniami – np. komputerem i tabletem – za pomocą jednego kliknięcia na klawiaturze i myszy to coś, co doceni każdy multitasker. Oba urządzenia są całkowicie bezprzewodowe i ładowane przez USB-C, co pozwala raz na zawsze zapomnieć o plątaninie kabli.

Styl, funkcjonalność i porządek – Baseus do domowego biura

Zestaw od Baseus to świetna propozycja dla tych, którzy chcą uporządkować swoje stanowisko pracy, nie rezygnując z funkcjonalności ani stylu. Hub 6w1 zadba o łączność i rozszerzy możliwości komputera. Mysz F01B i klawiatura K01A zapewnią komfort i estetykę pracy – w domu, biurze lub w podróży.

Dzięki tym trzem akcesoriom stworzysz nie tylko wydajne stanowisko do pracy zdalnej, ale również przyjazne miejsce do relaksu z ulubioną grą, filmem czy muzyką. Baseus udowadnia, że dobre wyposażenie biurka może być jednocześnie piękne, praktyczne i intuicyjne w obsłudze.