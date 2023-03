W przyszły weekend Robbie Williams wystąpi w Krakowie

Robbie Williams rozpoczął trasę koncertową 20 stycznia 2023 roku w Bolonii we Włoszech. Koncerty są celebracją 25-lecia działalności artysty. Na początku września 2022 r. na półki sklepowe trafiła płyta XXV, na której znaleźć można jego największe solowe przeboje i ulubione utwory fanów w nowych aranżacjach.

12 marca Robbie Williams wystąpi w TAURON Arena Kraków.

Płyta XXV już w pierwszym tygodniu po premierze notowała świetne wyniki sprzedaży. Na początku września Robbie Williams po raz 14 trafił na 1. miejsce zestawień w Wielkiej Brytanii, bijąc tym samym rekord ustanowiony przez Elvisa Presley’a, który na topie brytyjskich list znalazł się 13 razy. Obecnie tylko The Beatles mają na koncie więcej numerów 1 na wyspach niż Robbie, który króluje w kategorii wykonawców solowych. Po dodaniu albumów wydanych z formacją Take That, liczba brytyjskich numerów jeden w przypadku Williamsa rośnie aż do 19. Dzięki temu zajmuje on drugą lokatę w zestawieniu artystów cieszących się największą liczbą pierwszych miejsc w Wielkiej Brytanii, biorąc pod uwagę zarówno twórczość solową, jak i w zespole. Wyżej od Robbiego Williamsa jest tylko Paul McCartney.