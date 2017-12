TEST: Philips StyleTouch Pure GC440

Niespodziewane wyjazdy służbowe są zabawne i w ogóle spoko, dopóki nie dowiesz się, że od razu po przybyciu na miejsce jedziesz na ważne spotkanie i nie masz szans doprowadzić garderoby do stanu używalności.

W takich momentach pomóc ci może np. steamer, który odświeży ubrania za pomocą jedynie źródła prądu i odrobiny wody. Główną zaletą urządzenia jest jego mobilność – aby wyprasować ciuchy, nie potrzebujesz deski do prasowania, a wykorzystana do stworzenia pary woda, może pochodzić nawet z kranu.

Parownica dobrze radzi sobie zarówno ze zwiewnymi, delikatnymi tkaninami typu jedwab czy szyfon, jak i ciężkimi materiałami, takimi jak żakard lub dżins. Prasowanie ubrania trwa około dwóch do pięciu minut – podczas testów najdłużej zajęło mi doprowadzenie do porządku wygniecionej koszuli z mieszaniny bawełny i poliestru (ok. 6 minut); konserwacja innych ciuchów testowych trwała krócej. Urządzenie jest gotowe do pracy po minucie od jego włączenia i napełnienia zbiornika. Parownica nadaje się również do odświeżania ubrań wiszących przez długi czas w szafie – charakterystyczny zapach znika po jednym przeciągnięciu.

Nawet łatwo nasiąkające wodą materiały, nie namakają po ekspozycji na parę wodną. Długotrwałe korzystanie z wody wodociągowej nie powoduje niszczenia się urządzenia – dzięki specjalnemu, łatwo opróżnianemu zbiornikowi na kamień, mechanizm parowy jest chroniony przed uszkodzeniem. Steamer Philips StyleTouch Pure może prasować do trzech ubrań na jednym zbiorniku wody i raczej nie zastąpi ci żelazka, ale w nagłych sytuacjach sprawdzi się idealnie.

CENA 420 PLN