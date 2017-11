Gra AR w uniwersum „Harry’ego Pottera” od Niantic

Wszyscy pamiętamy szał, jaki wywołało pojawienie się gry AR Pokemon GO. Ingress, poprzedni tytuł Niantic Labs, również cieszył się dużą popularnością – w szczególności podczas eventów. Wszystko wskazuje na to, że następna propozycja studia będzie łączyła elementy obydwu swoich poprzedników i to w uniwersum „Harry’ego Pottera”!

Kiedy chodziłam do podstawówki, wszystkie dzieciaki chciały być albo trenerami Pokemonów, albo czarodziejami z Hogwartu (albo, jak w moim przypadku, najlepiej obydwoma naraz). To pierwsze marzenie mogło ziścić się za sprawą wydanej w 2016 roku gry Pokemon Go, która zgrabnie łączyła elementy AR z prostą rozgrywką w świecie rzeczywistym. Mimo tego, że wielu graczy zapomniało już o tym tytule, już niedługo świat może ogarnąć podobne szaleństwo. Niantic Labs tworzy bowiem zupełnie nową produkcję o nazwie „Harry Potter: Wizards Unite”. Co ciekawe, tytuł ma być współtworzony z Warner Bros. Interactive, właścicielem praw autorskich do marki „Harry Potter”. Dzięki temu świat przedstawiony w grze będzie spójny z tym, który znamy z książek J. K. Rowling i filmów.

Wedle pojawiających się w internecie przecieków rozgrywka ma przypominać tę z Ingress: raczej niż o same punkty na mapie frakcje (czyżby domy Hogwartu?) będą walczyły o ich sieci. Prawdopodobnie w grze pojawi się również element pojedynków czarodziejów. Kiedy zagramy w AR spod znaku Chłopca, Który Przeżył? Najwcześniej – już w 2018 roku.