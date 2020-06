Denon prezentuje amplitunery zgodne z 8K

Co prawda przed rozdzielczością 8K jeszcze długa droga do zostania rynkowym standardem, ale producenci sprzętu AV wolą przygotować się na przyszłość. Tegoroczna seria amplitunerów X od Denona została wyposażona w obsługę 8K i 4K 120 kl./s.

W skład X-Series wchodzą cztery urządzenia. Każde z nich otrzymało wsparcie dla HDMI Pass Through kompatybilne z 8K/60 kl./s (także z zawartością przeskalowaną) oraz 4K/120 kl./s. Dzięki obsłudze HDMI 2.1 są one także zgodne z trybem automatycznej niskiej latencji (ALLM), zmiennej częstotliwości odświeżania i innych technologii, które zmniejszają lagowanie obrazu, co czyni je ciekawą propozycją dla osób planujących zakup next-genowych konsol. Amplitunery X-Series mogą być sterowane głosowo za pomocą Alexy, Asystenta Google oraz Siri, a dzięki Audyssey MultEQ samodzielnie kalibrują one swoje ustawienia w zależności od warunków przestrzennych. Mogą one także łączyć się bezpośrednio z urządzeniami Bluetooth.



Propozycje Denona są kompatybilne z Dolby Atmos, DTS:X, DTS Virtual:X oraz IMAX Enhanced; flagowy model AVR-X6700H otrzymał ponadto wsparcie dla DTS:X Pro. Wszystkie urządzenia zostały wyposażone w wejście phono, a trzy z nich mogą pracować w trybie przedwzmacniacza. Najtańsze modele, 7.2-kanałowy AVR-X2700H (850 USD, ok. 3 370 PLN) oraz 9.2-kanałowy AVR- X3700H (1 200 USD, ok. 4 760 PLN) trafią do sprzedaży w sierpniu/wrześniu. Te droższe – AVR-X4700H (1 700 PLN, ok. 6 750 PLN) i AVR-X6700H (2 500 USD, ok. 9 930 PLN) – będą dostępne już w lipcu.