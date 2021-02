Czyste powietrze w domu

Sezon zimowy w Polsce to pogodowa huśtawka. Od promieni słonecznych zwiastujących przedwczesną wiosnę do mrozu i śniegu, który trzaska pod butami jak w starych czasach, kiedy zmiany klimatyczne i smog były nieznaną szerzej teorią. Pandemia i tak wielu z nas zamknęła w domach, a home office stał się nową rzeczywistością, która pozwala obserwować zewnętrzną aurę z perspektywy domowego zacisza. Co zrobić, aby ta przestrzeń była komfortowa, zdrowa i efektywna? Stadler Form stworzył poradnik, który podpowie jak w domowym biurze zadbać o jakość powietrza i nie być znużonym stateczną pracą w prywatnej przestrzeni życiowej.

1/ Zadbaj o otoczenie

Skonfiguruj swoje domowe biuro tak, żeby odpowiadało twoim indywidualnym potrzebom. Zadbaj o wystarczającą ilość miejsca. Jeśli to możliwe, używaj dużego ekranu i wygodnego krzesła. Utrzymuj porządek w biurze w domu. To pomoże się też skupić.

2/ Odpowiednie nawilżenie

Aby zachować zdrowie i wydajność, poziom wilgotności względnej powinien wynosić od 40 do 60%. Jeśli nie jesteś pewien, użyj higrometru do zmierzenia poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Jeśli wilgotność względna powietrza jest poniżej 40% – użyj nawilżacza, aby ją zwiększyć. Emma, ​​przenośny nawilżacz powietrza, doskonale się do tego nadaje. Dla większych potrzeb warto przyjrzeć się naszemu Oskarowi dostępnemu w trzech rozmiarach. Wyposażony w technologię ewaporacyjną, gwarantuje naturalne wyrównanie poziomu wilgotności w pomieszczeniach.

3/ Nawodnij się

Pij wystarczająco dużo, ale nie piwa czy niezliczonych filiżanek kawy. Najlepszym wyborem jest niegazowana woda. Ogólnie zaleca się wypijanie około 2 litrów (około 8 szklanek) dziennie.

4/ Rób przerwy

Wszyscy jesteśmy ludźmi, a nie maszynami, dlatego od czasu do czasu potrzebujemy przerwy. Wstań, odejdź od biurka, rusz się trochę i wypij coś. Jeśli zauważysz spadek poziomu produktywności – to zdecydowanie czas na przerwę.

5/ Jedz zdrowo

Jedzenie jest tym, co dostarcza organizmowi energii. Dobre jedzenie pozwala odnieść sukces w długim dniu pracy w domu. Owoce dostarczają dodatkowej porcji ważnych witamin.

6/ Wietrz pomieszczenia

Kiedy oddychasz, produkujesz dużo CO2. A to prowadzi do tego, że trzeba doprowadzić do wnętrza świeży tlen. Jedynym sposobem na to jest od czasu do czasu otwieranie okna. Od czasu do czasu wymieniaj powietrze w pomieszczeniu, aby utrzymać wysoki poziom tlenu. Pamiętaj, że często powietrze, które wpuszczamy do naszych domów jest zanieczyszczone . Warto zapoznać się z gamą oczyszczaczy powietrza Stadler Form, takich jak chociażby Roger, który pozwoli na oddychanie czystym i zdrowym powietrzem pozbawionych m. in. toksycznych związków lotnych czy cząsteczek ze smogu.

7/ Bądź offline

Podczas pracy w domowym biurze odległość między pracą, a domem jest bardzo mała. Dlatego jeszcze ważniejsza jest możliwość wylogowania. Dbaj o równowagę między życiem zawodowym, a prywatnym i nie sprawdzaj e-maili późno w nocy. Te wiadomości z pewnością mogą poczekać do następnego dnia. Jeśli twoi koledzy nie przestaną cię ścigać, to „tryb samolotowy” jest twoim przyjacielem.

8/ Wyjdź na zewnątrz

Spędzasz już wystarczająco dużo czasu w domu. Skorzystaj z okazji, aby pobiegać, pospacerować po lesie lub po prostu spędzić trochę czasu w parku przed, w trakcie lub po godzinach pracy. Dźwięki natury pomagają wyciszyć się i zmniejszyć poziom stresu.

9/ Uśmiechnij się

Uśmiech ma wiele pozytywnych aspektów. Kiedy się uśmiechasz, do krwiobiegu uwalniane są dopamina, endorfiny i serotonina. Uśmiech zwalcza stres, odpręża ciało i ogólnie poprawia samopoczucie.

10/ Wyśpij się

Dobry sen pomaga odzyskać siły i nabrać energii na następny dzień. Śpij dobrze i śpij długo. Pozwól sobie na wystarczająco dużo odpoczynku, aby poradzić sobie z kolejnym dniem w biurze domowym z najlepszą wersją siebie. Cichy nawilżacz powietrza Robert czy olejki eteryczne w mgiełce z aromatyzera Zoe, pomogą się zrelaksować.