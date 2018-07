5 powodów, dla których warto zabrać głośniki Fresh ’n Rebel Rockbox Bold na wakacje

Szalony wypad w góry, relaks na plaży, wędrówka szlakiem dolnośląskich zamków, a może relaks na balkonie lub w ogrodzie? Niezależnie, gdzie się wybieramy, zawsze warto mieć przy sobie odporny na brud, wodę i przede wszystkim odpowiedniej wielkości głośnik Bluetooth, który zapewni nam maksimum zabawy przy świetnej jakości dźwięku przez wiele godzin. Co kryje się pod elegancką i solidną obudową głośnika Fresh ’n Rebel Rockbox Bold i dlaczego warto go wziąć ze sobą na wakacje?

Sprawdzi się w każdym miejscu

Nowe głośniki Fresh ’n Rebel Rockbox dostępne są w dwóch rozmiarach – M i L, aczkolwiek łączy je przede wszystkim niezawodna moc dźwięku, która cieszy ucho od pierwszych sekund po podłączeniu muzyki. Cechą nadrzędną produktów jest absolutna wodoodporność, stąd też śmiało można je zabrać na plażę czy basen. Nie musimy się martwić o wodę lub zabrudzenia, bo z łatwością go umyjemy pod… kranem! Tkanina pokrywająca głośnik została zaprojektowana tak, by chronić go w każdej sytuacji. Do produktu dołączone są dwa kable – Micro USB do ładowania oraz kabel audio 3,5 mm, za pomocą którego możemy odtwarzać muzykę liniowo, bez wsparcia Bluetooth.

Zapewni podwójną moc dźwięku w każdych warunkach

Niespotykany wcześniej wśród produktów Fresh ’n Rebel patent na połączenie bezprzewodowe dwóch głośników to świetna propozycja dla tych, którzy lubią ostrzejsze imprezy na świeżym powietrzu. Wystarczy sparować dwa wybrane głośniki, aby odtwarzać dźwięk stereo. Co ważne, tryb podwójnej zabawy potrafi naprawdę głośno grać, nawet do 15 h bez przerwy po uprzednim trzygodzinnym ładowaniu. Pojedynczy głośnik posiada moc 24 W w wersji L, natomiast mniejszy szczyci się 16 W.

Podładuje telefon

Rockbox Bold zaskoczy dodatkową funkcją, która zdecydowanie przydaje się podczas wyjazdów wakacyjnych. Dzięki wbudowanemu, pojemnemu powerbankowi szybko podładujemy smartfon za pomocą podłączenia przez dedykowany kabel USB. Natomiast podczas śledzenia kontrolki LED będziemy mogli na bieżąco sprawdzać poziom energii w swoim głośniku, a przez to zorientować się, gdy należy go naładować.

Zapewnia muzykę bez względu na ilość miejsca

O fakcie, że nowość od Fresh ’n Rebel jest absolutnie mobilnym głośnikiem świadczy fakt, że Rockbox Bold ma mocną, gumową etykietę przytwierdzoną do głośnika za pomocą szczotkowanego metalowego guzika. Wystarczy przekręcić guzik tak, by był otwarty i powiesić głośnik gdziekolwiek zechcemy, a potem odtwarzać ulubione piosenki tak głośno jak zechcemy. Dzięki temu unikniemy sytuacji, gdy „nie ma miejsca” na sprzęt, a nie chcemy rezygnować z muzyki.

Umożliwia rozmowy dzięki trybowi głośnomówiącemu i dobrze wygląda

Jeśli chcemy zadzwonić do znajomych, możemy z powodzeniem wykorzystać wbudowany tryb głośnomówiący. Oczywiście oznacza to automatyczne wyłączenie muzyki, jednak jakość rozmów oraz ich głośność jest zdecydowanie dużym atutem. Dodatkowo, nasze oko będzie cieszyła szeroka paleta barw, w które odziany został głośnik. Mamy do wyboru jasnopopielaty (Cloud), cudownie orzeźwiającą miętę (Peppermint), spokojny ciemny błękit (Indigo) oraz stylową męską czerń (Concrete).

Całkowicie wodoodporne głośniki Fresh ’n Rebel Rockbox Bold to zdecydowanie dobry wybór na wakacyjne szaleństwa nie tylko w plenerze. Nie dość, że płynący z nich dźwięk jest bardzo wyraźny, głośny i pozbawiony zniekształceń to dodatkowo naładuje smartfona i pozwoli wykonać rozmowy telefoniczne. Produkt dostępny jest w dwóch cenach odpowiednio do rozmiaru: L 639 PLN, natomiast za M zapłacimy 419 PLN. Więcej informacji znajduje się na stronie producenta.