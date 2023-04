Czego pragną widzowie w 2023 roku?

Portfolio telewizorów południowokoreńskiego producenta na rok 2023 skupia się wokół doskonałej jakość obrazu wspieranej sztuczną inteligencją, wyjątkowego designu, dużych możliwości audio oraz nowych technologii, które wprowadzą domową rozrywkę na wyższy poziom.

Tegoroczna oferta telewizorów Samsung przynosi aż 11 wyjątkowych modeli. Topowa seria Excellence Line powiększa się o trzy premierowe ekrany: QN900C, QN800C i QN700C, dostępne w przekątnych od 55 do 85 cali. Dwa pierwsze modele otrzymały jeszcze mocniejszy Neuronowy Procesor AI Quantum 8K, który zwiększa możliwości w zakresie skalowania obrazu do jakości zbliżonej do 8K. Dodatkowo Excellence Line QN900C oferuje odświeżanie 144 Hz. Wszystko to razem sprawia, że widzowie mogą cieszyć się jeszcze bardziej realnym obrazem.

Z kolei seria Neo QLED 4K to w tym roku trzy telewizory: QN95C, QN92C i QN85C. W zależności od modelu dostępne są w rozmiarach od 43 do 85 cali. Wszystkie wykorzystują technologię Quantum Mini LED, która pozwala na bardzo precyzyjne sterowanie podświetleniem ekranu dzięki 14-bitowej skali luminancji. Tym samym widzowie mogą cieszyć się bardziej szczegółowym obrazem i to zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach.

Wśród nowości, które znajdziemy w serii QLED są trzy modele – Q60C, Q70C i Q80C – dostępne w rozmiarach od 43 do 98 cali. Znakiem rozpoznawczym tej linii są nasycone barwy. Jest to zasługą technologii Quantum Dot, dzięki której ekran wypełni się miliardem intensywnych kolorów niezależnie od jasności. QLED Q80C z roku 2023 to ekran z bezpośrednim tylnym podświetleniem, które przekłada się na wyższą jasność i lepszą czerń, ale wpływa także na samą konstrukcję. Dzięki temu ekran jest o 1 cm smuklejszy w porównaniu do poprzednika.

Również linia OLED została powiększona o dwa zupełnie nowe modele, S90C i S95C, i liczne udoskonalenia. Ekrany te wyróżnia połączenie matrycy Samsung OLED z samoemisyjnymi pikselami OLED z kropką kwantową, tzw. Quantum Dot, którego efektem są głęboka czerń i szeroka paleta żywych kolorów. Rozwiązania te powodują, że widz otrzymuje kinowy obraz we własnym domu. Telewizory te wyposażono również w Neuronowy Procesor AI Quantum 4K. Wykorzystuje on zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji, który odpowiada za poprawę jakości obrazu i podkreślenie jego szczegółów. Duży progres zauważalny jest w konstrukcji telewizorów serii OLED. Warto choćby zaznaczyć, że model S95C to najsmuklejszy telewizor Samsung – obudowa ma zaledwie 11 mm głębokości przy przekątnej 77 cali. Oczywiście nie udałoby się osiągnąć tego efektu bez przeniesienia złącz do zewnętrznego modułu One Connect Pro. W pogoni za jakością obrazu, jakość dźwięku w serii OLED nie pozostaje w tyle. Telewizory te oferują bowiem otaczający użytkownika dźwięk z funkcjami Dolby Atmos i Dźwięk Podążający za Obiektem+. Co ważne, telewizor analizuje wyświetlane treści i generuje dźwięk dopasowany do tego, co w danym momencie dzieje się na ekranie.

Samsung deklaruje również stały rozwój platformy SmartThings. Począwszy od modelu Q60C telewizory mają wbudowany Hub IoT, który umożliwi zbudowanie ekosystemu urządzeń smart home z centralnym zarządzaniem. Warto również wspomnieć, że premierowe telewizory zostały wyposażone w Tryb Eco, który pozwala monitorować oraz optymalizować zużycie energii podczas oglądania ulubionych treści. Nowością będą również kartony z mniejszą ilością kolorowej farby drukarskiej i opakowania wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu.

Każda kolejna premiera telewizorów pozwala postawić pytanie: jak długo jeszcze producenci mogą zaskakiwać widzów nowymi technologiami poprawiającymi wizualne doznania? Odpowiedzią jest portfolio Samsung na 2023 roku i udoskonalenia, które do domowego zacisza wprowadzają kinową jakość obrazu i dźwięku, którą docenią nie tylko kinomaniacy, ale i fani minimalizmu.