Carly Rae Jepsen świętuje dekadę E•MO•TION

Nadchodzi specjalna edycja kultowego albumu

Michał Lis
Carly Rae Jepsen powraca do swojego najważniejszego dzieła. Z okazji dziesiątej rocznicy wydania płyty E•MO•TION, uznawanej za jeden z najlepszych popowych albumów XXI wieku, artystka przygotowała wyjątkową reedycję. E•MO•TION (10th Anniversary Edition) trafi do sprzedaży 17 października nakładem Interscope/UMe i jest już dostępna w przedsprzedaży.

Nowa wersja krążka zawiera sześć dodatkowych utworów, w tym dwa świeże remiksy hitu „Run Away With Me” oraz cztery premierowe piosenki: „More”„Guardian Angel”„Back Of My Heart” i „Lost In Devotion”. Dzięki nim fani otrzymają pełną, ostateczną odsłonę albumu, który w 2015 roku zdefiniował pop na nowo.

E•MO•TION od samego początku zdobywało entuzjastyczne recenzje. Do dziś krążek przekroczył miliard odtworzeń i cieszy się niegasnącą popularnością.

Świętowanie rocznicy Carly rozpoczęła w legendarnym klubie The Troubadour w Los Angeles, gdzie po raz pierwszy wykonywała utwory z płyty w 2015 roku. Koncert, na który próbowało się dostać ponad 100 tysięcy fanów, wyprzedał się błyskawicznie, a artystka pobiła rekord frekwencji tego miejsca.

E•MO•TION (10th Anniversary Edition) ukaże się w kilku formatach – cyfrowym, na dwóch winylach 2LP oraz w skróconej wersji 1LP. Pełną listę utworów i szczegóły zamówień znajdziecie na Muzyka.sklep.pl

Autor:Michał Lis
Dobry duch i woda na młyn naszej redakcji. Pilnuje terminów, buduje treści i tworzy layout magazynu. Czasami też znajduje czas na filiżankę kawy, bez której nie wyobraża sobie życia.
