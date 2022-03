Creative prezentuje słuchawki Outlier Pro￼

Słuchawki ANC z serii Creative Outlier stały się prawdziwym przebojem: oferowały one bardzo dobrą jakość dźwięku w niewielkiej cenie. Teraz do rodziny Outlier dołączył model Pro, wyposażony w system ANC i wiele innych przydatnych funkcji.

Wewnątrz charakterystycznego, rozsuwanego etui Outlier Pro, kryją się słuchawki z 10-milimetrowymi przetwornikami pokrytymi grafenem. Dzięki Bluetooth 5.2 oraz kompatybilności z kodekami AAC i SBC, zapewniają one mocny i soczysty dźwięk. Do dyspozycji otrzymamy również wsparcie dla technologii Super X-Fi, umożliwiającej zamianę ścieżki dźwiękowej plików lokalnych w trójwymiarowe, realistyczne doznanie.

Sprzęt został wyposażony w zaawansowany, hybrydowy system ANC, oraz konfigurowalny tryb przezroczystości. W każdej słuchawce, kryją się trzy mikrofony, które nie tylko wspomagają system redukcji szumów, ale także zapewniają krystalicznie czyste rozmowy telefoniczne i wygodną komunikację z asystentami głosowymi: Siri lub Asystentem Google.

Creative Outlier Pro są kompatybilne z aplikacją mobilną Creative App, w której dostosujemy brzmienie słuchawek do naszych preferencji, zmienimy ustawienia ANC oraz spersonalizujemy sterowanie dotykowe. Całość może pracować aż do 15 godzin na jednym ładowaniu (10 po włączeniu ANC), zaś całkowity czas pracy zestawu to aż 60 godzin (40 po uruchomieniu ANC). Etui możemy doładować przewodowo poprzez port USB-C lub bezprzewodowo, na ładowarce Qi.

Słuchawki Creative Outlier Pro są już dostępne w sprzedaży. Zapłacimy za nie 370 PLN.