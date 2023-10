Te gwiazdy musisz zobaczyć w listopadzie!

W najbliższym czasie Polska stanie się muzycznym epicentrum, gdyż gościć będziemy artystów o międzynarodowej sławie. Zafundują nam oni prawdziwy przekrój stylów: od mrocznych dźwięków SKYND, poprzez rockowe brzmienia Therapy?, po niepowtarzalny głos TillaLindemanna. Przygotujcie się na serię koncertów, które nikogo nie pozostawią obojętnym.

Till Lindemann: 26 listopada, Katowice

Kiedy myślisz o Rammstein, najprawdopodobniej pierwszą rzeczą, która przychodzi Ci do głowy, jest charakterystyczny, potężny głos Tilla Lindemanna. To właśnie jego indywidualny styl wyróżnia wokalistę na tle innych rockowych głosów. Artysta, który wychował się w Niemczech Wschodnich, zawsze miał skłonność do tworzenia kontrowersyjnej, prowokującej muzyki, która zaskakuje głębią. Jego koncert w Katowicach będzie niewątpliwe wydarzeniem przesyconym wyjątkowymi efektami specjalnymi, które są znakiem rozpoznawczym Lindemanna. Nowoczesne środki wyrazu plus wyrazisty wokal artysty to gwarancja, że nikt nie będzie czuł się rozczarowany, a wręcz odwrotnie!

Therapy?: 14 listopada 2023, Warszawa

Therapy? to prawdziwy fenomen na rockowej scenie. Zaczynali jako mało znany zespół z Irlandii Północnej, jednak dzięki swojemu niepowtarzalnemu stylowi, zdobyli uznanie zarówno fanów, jak i krytyków. Każdy ich album stanowi ważny rozdział w historii rocka, a teraz mają okazję podzielić się tą historią z polskimi fanami podczas koncertu w Warszawie. Dodatkowo norweski zespół Bokassa, znany z ekscytującego połączenia stoner rocka z punkiem, będzie doskonałym preludium, wprowadzając publiczność w prawdziwie rockowy nastrój przed głównym występem Therapy?.

OOMPH!: 7 listopada 2023, Poznań

Zespół OOMPH!, znany również jako pionierzy tanz metalu, zawsze podążał własną muzyczną ścieżką. Dzięki innowacyjnemu podejściu do muzyki, zdobyli wielu oddanych fanów na całym świecie. Chociaż od niedawna funkcjonują bez swojego długoletniego frontmana, Dero, nadal zaskakują kreatywnością i innowacyjnością. Ich koncert w Poznaniu to wyjątkowa okazja, aby zobaczyć, jak zespół poradził sobie w tym przełomowym momencie kariery.

The Vintage Caravan: 3 listopada 2023, Warszawa

Islandia to nie tylko kraina gejzerów i zorzy polarnej, ale także kolebka takich zespołów jak The Vintage Caravan. Wyróżniający się niepowtarzalnym stylem zespół skutecznie połączył klasykę rocka z nowoczesnym brzmieniem. Szybko zdobyli popularność, dzięki czemu teraz mają okazję wystąpić na wielu światowych scenach, w tym również w Warszawie. Dla wszystkich tych, którzy tęsknią za dźwiękami lat 70., koncert The Vintage Caravan to prawdziwe muzyczne święto.

SKYND: 1-2 listopada 2023, Warszawa, Kraków

Mroczna stylistyka, której doświadczasz podczas słuchania muzyki SKYND, jest czymś naprawdę niepowtarzalnym. Zespół, w skład którego wchodzą enigmatyczna wokalistka Skynd i producent Father, skupia się na prawdziwych kryminalnych opowieściach, co potęguje nastrojowość ich piosenek. Każdy utwór to oddzielna historia, która przenosi słuchacza w mroczne zakamarki ludzkiego umysłu. Dwa koncerty SKYND w Polsce to wyjątkowa okazja dla wszystkich, którzy są gotowi na muzyczną podróż pełną napięcia i emocji i szukają ekscytacji tam, gdzie inni czują tylko lęk.