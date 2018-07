Czy moja elektroniczna niania może zostać zhakowana?

Każde domowe urządzenie smart home podłączone do sieci, które chronione jest hasłem lub kodem PIN, może stać się obiektem zainteresowania hakera. Bezpieczeństwo urządzeń zależy jednak również od ciebie.

Przede wszystkim sprawdź, czy elektroniczna niania nie jest zabezpieczona domyślnym hasłem – niektórzy producenci ustawiają łatwe do zgadnięcia kody dostępu, które można także wyszukać w internecie. Najlepiej zmienić hasło na bezpieczne: nie powinno ono zawierać żadnych słów, które mają związek z tobą, ani logicznych ciągów liter czy cyfr.

Pamiętaj również o regularnym aktualizowaniu oprogramowania urządzenia oraz towarzyszących mu aplikacji oraz o zabezpieczeniu twojego routera lub modemu (jeśli do tej pory nie zmieniłeś domyślnych haseł, zrób to natychmiast) – nawet jeśli niepowołana osoba nie przejmie kontroli nad elektroniczną nianią, może przechwycić przesyłaną przez nią zawartość poprzez podłączenie się do domowej sieci.

Warto wybierać urządzenia produkowane przez firmy cieszące się dobrą renomą. Philips Avent Smart Baby Monitor (920 PLN, www.philips.pl) lub nawet Netatmo Welcome (800 PLN, www.salonydenon.pl) zapewni tobie i twojemu dziecku spokojny sen.