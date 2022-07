Bowers & Wilkins wprowadza nauszne słuchawki bezprzewodowe Px7 S2￼

Firma Bowers & Wilkins zaprezentowała designerskie nauszne słuchawki bezprzewodowe z aktywną redukcją szumu – Px7 S2. Model ten jest ulepszoną wersją wielokrotnie nagradzanych słuchawek PX7. W porównaniu ze swoim pierwowzorem jest smuklejszy i nieco lżejszy. Pozwala uzyskać pełne i naturalne brzmienie, zgodnie ideą True Sound tej brytyjskiej marki.

Słuchawki Px7 S2 firmy Bowers & Wilkins zostały stworzone z myślą o najbardziej wymagających miłośnikach dobrego brzmienia. Bazują na nowej platformie akustycznej, która powstała z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości dźwięku i wsparciu dla przetwarzania plików audio wysokiej rozdzielczości. Urządzenie obsługuje standard Bluetooth i kodek aptX Adaptive. Dzięki temu bezprzewodowa transmisja sygnału audio z kompatybilnych urządzeń jest automatycznie optymalizowana.

W słuchawkach zastosowano nowo opracowane, 40-milimetrowe przetworniki z biocelulozową membraną. Co warte podkreślenia, są one ustawione pod odpowiednim kątem wewnątrz nauszników. Membrany zastosowane w przetwornikach wyróżniają się krótkim czasem reakcji. To wszystko pomaga w uzyskaniu wiernego i naturalnego brzmienia. Dzięki autorskiej konstrukcji układu DSP, możliwa jest obsługa dźwięku w rozdzielczości nawet do 24 bitów. Na uwagę zasługuje ponadto niski poziom generowanych zniekształceń, precyzyjna i naturalna prezentacja dźwięku oraz wciągająca scena dźwiękowa.

Bowers & Wilkins Px7 S2 to słuchawki bezprzewodowe Bluetooth. Użytkownik ma jednak możliwość podłączenia kabla słuchawkowego i korzystania z nich jak z klasycznego modelu przewodowego. Niezbędne okablowanie znajduje się w komplecie. W zestawie jest także etui, które pomaga chronić słuchawki przed uszkodzeniami w transporcie.

W nowym modelu zastosowano ulepszoną funkcję ANC, czyli aktywną redukcję szumu. Skutecznie tłumi ona dźwięki otoczenia dochodzące do uszu użytkownika i, co najważniejsze, nie wpływa na jakość odtwarzanego materiału audio.W słuchawki Px7 S2 firmy Bowers & Wilkins wbudowano łącznie 6 wydajnych mikrofonów. Zostały one odpowiednio rozmieszczone i współpracują ze sobą, aby zapewnić nie tylko skuteczne tłumienie hałasów otoczenia w ramach techniki ANC, ale także czysty sygnał podczas rozmów np. za pośrednictwem sparowanego ze słuchawkami smartfona.

Bateria słuchawek wystarcza nawet na 30 godzin bezprzewodowego odtwarzania. Bowers & Wilkins Px7 S2 będą dostępne w trzech stylowych wersjach kolorystycznych: niebieskiej, szarej i czarnej.